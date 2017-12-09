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SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Özyiğit: "İskele üvey evlat olmaktan kurtulacak"

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Özyiğit: "İskele üvey evlat olmaktan kurtulacak"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, İskele'de katılımcı siyasetini yurttaşlara anlattı, soruları cevapladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit iskele Bölgesi'nin yıllardır ilçe olmasına rağmen, bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını belirterek, "İskele ve bölgesi artık üvey evlat olmaktan kurtulacak, bu konuda son derece kararlıyız" dedi.  

TDP milletvekili adayları seçim çalışmalarını çerçevesinde bu sabah İskele'de yurttaşlarla buluştu. İskele Merkez çarşısı, bölge esnafı ile İskele Sanayi Bölgesi'ni ziyaretler sırasında, yurttaşların, esnafın görüşlerini dinlendi, TDP'nin katılımcı siyasetini anlattı.

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede bugüne kadar yöneticilerin hatalı karar ve uygulamalarının faturasını her zaman toplumun ödediğini, özellikle bazı bölgelerin çok daha fazla mağdur edildiğini, bunların başında da İskele-Karpaz bölgesinin geldiğini söyledi. 

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Ülke genelinde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntı ile işsizliğin en çok İskele-Karpaz bölgesinde hissedildiğini, bugüne kadar verilen onca söze rağmen bölge insanının çoğunluğunun mağdur edildiğini belirten Özyiğit, bölgenin planlama dahilinde kalkınmasına ve işsizliğin giderilmesine ciddi bir önem verdiklerini kaydetti. Özyiğit, OTEM'in yeniden faaliyete geçerek turizm alanında ihtiyaç duyulan eksikliğin giderileceğini, ayrıca kısa vadede de bu alanda görev yapacak kişilere eğitim verileceğini, otellerde %70 vatandaş çalıştırılması da denetleyicisi olacaklarını kaydetti. 

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Birçok farklı kültürün bir arada var olduğu, tarihi ve doğal güzelliklere sahip, üretim için elverişli olan, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgenin, turizm, yükseköğrenim ve üretimde katılımcı planlamalar, ortak akıl ürünü projelerle ciddi bir gelişim gösterebileceğini belirten Özyiğit,  özellikle bölgedeki esnafın içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılmasının önemine dikkat çekti.  

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Ülkenin yanı sıra, özellikle İskele-Karpaz bölgesinin artık daha fazla hataya ve suistimale tahammülü olmadığını, dahası bunu kaldıracak yapıda olmadığını belirten Özyiğit, bu açıdan bakıldığında 7 Ocak'ta toplumun yapacağı seçimin çok önemli olduğunu vurguladı. Toplumun, ihtiyaç duyulan yapısal ve köklü değişimi sağlayacak güçlü kadroya destek vererek, temiz yönetimin önünü açacağına inandıklarını belirten Özyiğit, "Temiz geçmişi, donanımlı adaylarından oluşan güçlü kadrosu ile TDP özgür bir geleceği şekillendirmek için yoldadır. Gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerde halkımızın gözlerindeki umut, yüreklerindeki inanç ve kararlılık en büyük güvencemizdir" ifadelerini kullandı. 

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