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Özyiğit: İskele’de başını almış giden apartmanlar var,bunlar neye göre yapıldı?

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Özyiğit, İskele’de başını almış giden apartmanlar olduğunu, bunların neye göre yapıldığını sordu.
Özyiğit: İskele’de başını almış giden apartmanlar var,bunlar neye göre yapıldı?

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Annan Planı döneminde herkesin umutlandığını, araba satışı ve inşaat sektöründe patlama yaşandığını, ancak işle ilgili olmayan birçok kişinin konut yapmaya çalıştığını ve hâlâ o dönemden etrafta yarım inşaatlar kaldığını, bunun çevre kirliliği yarattığını söÖzyiğit: Apartmanlar neye göre yapıldıyledi.

Bunu bir an önce çözmek gerektiğini belirten Özyiğit, yabancıların da bu vesileyle bir çok mal aldığını ancak bir sınırı olduğu için başka kişilere vekaletler verildiği o konuda sıkıntılar yaşadığını, geçmişte bu konunda bir düzenleme yapıldığını anımsattı.

Bu dönemde de böyle bir ihtiyaç olduğu gerekçesiyle böyle bir istemde bulunmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Özyiğit, ancak düzenlemelerin ülke gençlerinin konut almasını engellemeyecek şekilde yapılmasını istedi.

Yarım kalmış imar planı konusuna da değinen Özyiğit, İskele’de başını almış giden apartmanlar olduğunu, bunların neye göre yapıldığını sordu.

İmar planı meselesini gündemden düşürmeden yeni düzenlemelerin konuşulması gerektiğine işaret eden Özyiğit, Güney’e geçen işçiler konusuna değinerek, hükümete bu konuda eleştirilerde bulundu.

Güney’e geçen insanlarla, burada bir iş gücü açığı varsa buralarda çalışabilmelerinin önünü açacak bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran Özyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi konusunda yayımladığı rapor konusunda da eleştirilerde bulundu. 

Özyiğit, yasa tasarısının ivedilik önergesine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

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