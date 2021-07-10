Özyiğit: İşte plansızlığın, öngörüsüzlüğün yansımaları dedi PCR kuyruğu fotoğrafı paylaştı

İşte açıklama;

İşte plansızlığın, öngörüsüzlüğün yansımaları…

İşte bizi yönettiğini iddia edenlerin vizyonu…

En iyi kararı alsanız da plan yoksa nafile…

Planlama yapılmadan, test noktaları yeterince artırılmadan kararları uygulamaya koymak amacına hizmet etmekten çok, başka sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Hem vatandaşlar güneş altında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Hatta bazı kişiler saatlerce bekledikten sonra test olamadan evlerine gönderiliyor. Hem de bu şekilde bulaş riski artırılıyor.

Pandemi ile mücadelede bir yıl geçti ama öyle anlaşılıyor ki bu işi yönetenlerin vizyonu bir gıdım ilerlemedi.