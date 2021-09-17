Özyiğit, ihalesiz alımda ısrar ederek halkın sağlığını hiçe sayan ve bilerek kurumu zarara uğratan bu anlayışın görevde daha fazla kalmaması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit: “İstifa Etmek İçin Daha Ne Bekliyorsunuz?“

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, mahkeme kararına rağmen ülkeye limit değerlerine uygun olmayan, içerisinde kullanılmış motor yağı bulunduran kalitesiz yakıt getirerek suç işleyen, 50 enjektörün zarar görmesine neden olarak kurumu 450 Bin Euro zarara uğratan, en önemlisi halkı zehirleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Sn. Arıklı istifa etmek için daha ne bekliyorsunuz?” diye sordu.

Yakıt alımını ihalesiz bir şekilde TPİC’den almak için ısrar eden Arıklı’nın yakıtın kalitesi ve limit değeri ile ilgili söylemlerinin dün yayınlanan analiz sonuçları ile birlikte doğru olmadığının ortaya çıktığını belirten Özyiğit, sonuçların bugüne kadar yakıt yerine yüzlerce ton deniz suyuna en az 200 bin dolar ödendiği yönündeki iddiaları da ispatlar nitelikte olduğunu kaydetti. Özyiğit, ihalesiz alımda ısrar ederek halkın sağlığını hiçe sayan ve bilerek kurumu zarara uğratan bu anlayışın görevde daha fazla kalmaması gerektiğini kaydetti.

Ülkeye aylarca ihalesiz bir şekilde kirli ve kalitesiz akaryakıt gelmesinin sorumlularından biri olan Başbakan Saner’in dün konuyla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini açıkladığını belirten Özyiğit, “Sn. Saner ihalesiz bir şekilde ülkeye kalitesiz ve kirli yakıt getirilmesi kararlarında sizin de imzanız yok mu? Bu konuda aylardır sizleri uyarmıyor muyuz? İnsanların sağlığı tehlikeye atılmadan, kurum zarara sokulmadan aylar öncesinden yapmanız gereken bu girişimi niye yapmadınız da şimdi bu konuda güçlü bir kamuoyu oluşunca adım attınız” dedi.

Analiz raporlarının halkın sağlığının tehlikeye atıldığını ortaya koyduğunu, Makine Mühendisleri Odası’nın verilerinin ise kalitesiz yakıt nedeniyle 50 enjektörün hasara uğradığını ve yaklaşık 450 bin Euro’luk zarar oluştuğunu ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, bunun sorumlularının başta Bakan Arıklı ve Yönetim Kurulu olmak üzere buna olanak tanıyan veya ses çıkarmayanların olduğunu vurguladı.

“Şartnameyi Kirli Yakıt Alımına Göre Değiştirdiler”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugüne kadar ülkeye ihalesiz limit değerlerinin üzerinde kimden alındığı belli olmayan kirli ve tehlikeli yakıt getirilmesine olanak sağlayanların, şimdi de ihale ile adrese teslim yakıt alınmasına olanak sağlamak için teknik şartnameyi değiştirerek kirli yakıtın alınmasına kılıf hazırladıklarını kaydetti.

Ülkeye getirilen yakıtla ilgili yaşananların sürpriz olmadığını, bunların yaşanabileceğini çok önceden ortaya koyduklarını anımsatan Özyiğit, “İhalesiz yakıt alımı yöntemi ile alınan yakıtın kalitesiz olabileceğini, opsiyon belgesi aranmayan yakıtın kimin yakıtı olduğunun bilinmemesinin kaçak petrol ticareti gibi olayları gündeme getireceğini aylar öncesinden ortaya koymuştuk. Gelinen aşamada kamuoyuna yansıyan ilişkiler ağı haklılığımızı ortaya çıkarmıştır” dedi.

“Yargıya Başvuracağız”

TDP olarak hukukçular ile çalışma içinde olduklarını belirten Özyiğit, gelecek hafta kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye atanlarla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

TDP Basın Bürosu