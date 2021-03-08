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Özyiğit Kadınlar Günü’nü Kutladı, Hükümeti Eleştirdi

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Özyiğit, bir yıl önce Meclis kürsüsünden Covid-19 salgınıyla ilgili yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak, o günden bu güne her şeyin aynı olduğunu, ne söylerlerse söylesinler hükümetin bildiğini yaptığını savundu.
Özyiğit Kadınlar Günü’nü Kutladı, Hükümeti Eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bugün TDP’de kadın milletvekili olmamasının “ezikliğini” hissettiğini ifade etti ve parti olarak ilk seçimde partiden kadın milletvekillerinin Meclis’e girmesi için çalışacaklarını söyledi.

Cemal Özyiğit, Meclis’te “Vatandaş seçim derdinde bizim hükümet külliye peşinde” başlığı altında yaptığı konuşmasında, ülkenin her alanında kadın temsiliyetinin yüksek olduğunu ancak siyasette kadınların fazla yer alamadığı gerçeğinin ortada olduğuna işaret ederek, bu konuda partisi adına üzerine düşeni yapacağını kaydetti ve tüm kadınların gününü kutladı.

Özyiğit, bir yıl önce Meclis kürsüsünden Covid-19 salgınıyla ilgili yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak, o günden bu güne her şeyin aynı olduğunu, ne söylerlerse söylesinler hükümetin bildiğini yaptığını savundu.

Yeniden açılmanın bir süre sonra yeniden kapanmamak için dikkatli yapılması gerektiğini ifade eden Özyiğit, Başbakan Ersan Saner’in Ankara’da imzaladığı işbirliği protokolüne değindi. “Dayatma paketlerin” topluma hiçbir zaman hayırlı şeyler getirmediğini ifade eden Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun üretimden koparıldığını ve “asalak” bir hale getirildiğini öne sürdü.

Özyiğit, Saner’in imzaladığı protokolün içeriğini yardımcısının bile bilmediğini ifade ederek, iç meselelerin protokolde yer almaması gerektiğini kaydetti ve protokole yönelik eleştirilerde bulundu.

Protokolün esas amacının çözümsüzlük olan bir ülkede “alt yönetim” olgusunun güçlendirilmesi olduğunu iddia eden Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun, sendikaların susturulmaya, toplumun dönüştürülmeye çalışıldığını savundu.

Özyiğit, protokolde özel sektöre gerçek anlamda destek göremediğini de ifade ederek, faiz destekli kredilerin yanlış olduğunu kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı Sarayı” yapılması için ayrılan kaynağı da eleştiren Cemal Özyiğit, “Millet evine ekmek götüremezken bizim derdimiz saray” dedi ve takdirin vatandaşta olduğunu söyledi.

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