Özyiğit: “Kara Para’ Kararnamesinden Kimler Yararlandı?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin” dün (25 Ağustos Çarşamba) itibarıyla yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

3 Ağustos tarihli Kararname ile yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına kararını içeren Kararnamenin dün itibarı ile sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldığını belirten Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından 2 aylık süre için çıkarılan kararnamenin açılan davalar sonrasında süresi dolmadan yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

“Kararnameden Kimler Yararlandı?”

Azınlık hükümeti tarafından 3 Ağustos tarihinde yürürlüğe konan kararnamenin halen yürürlükte olan kara para aklanmasını önleyen yasayı by pass ederek ‘kirli’ paranın aklanmasının önünü açtığını belirten Özyiğit, kararnameden kimlerin yararlandığının açıklanmasını istedi.

Resmi gazetede yayınlanan kararda “Bugüne değin yapılan işlemlere halel gelmeksizin, geleceğe yönelik olarak yürürlükten kaldırılacağı düzenlenmiştir” ibaresi bulunduğuna dikkat çeken Özyiğit, “3 Ağustos’ta yürürlüğe konan ve dün yürürlükten kaldırılan bu kararnameden kimler yararlandı? 22 günde bu kararnameden kimler ne şekilde yaralanmıştır? Hükümet yetkilileri bu konuda kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Açıklık ve şeffaflık bunu gerektirmektedir. Bu yapılmadığı takdirde kararnamenin yürürlüğe konmasıyla oluşan endişelerin ve soru işaretlerinin haklılığı ortaya çıkacaktır” dedi.

TDP Kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından kararnamenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine dava dosyalamıştı. .

TDP Başkanı Özyiğit başvurunun ardından yaptığı açıklamada “Bu düzenlemeyle devlet komisyon alarak kara parayı aklar durumda olmayacak mı? Kayıt dışı, illegal ne varsa devlet eliyle resmileştirilip, aklanmış olmayacak mı? Devlete vergisini düzenli ödeyenlerin suçu ne? diye sormuştu.

Av. Boysan Boyra da yapılmak istenenin kara paranın devlet eliyle aklanması olduğunu belirtmişti. Kararnamenin Anayasaya da aykırı olduğunu vurgulayan Boyra, Yasa Gücünde Kararnamelerin 90 gün içinde Meclis’e getirilip yasalaştırılması gerektiğini, ancak bu kararnamede sürenin 2 ay olarak öngörüldüğünü belirterek, “O zaman Meclis’e ne gerek var” diye sormuştu.

TDP Basın Bürosu