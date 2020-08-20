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Özyiğit: “Karantinasız giriş uygulaması yeniden gözden geçirilmeli”

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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte gelinen aşamada ülkeye karantinasız giriş uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
Özyiğit: “Karantinasız giriş uygulaması yeniden gözden geçirilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, artan vakalara son dönemde yerellerin de eklendiğini belirterek, gelinen aşamada ülkeye karantinasız giriş uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. 

Kimsenin yeniden açılıma karşı olmadığını, ancak sağlık altyapısı tamamlanmadan, Pandemi Hastanesi yapılmadan kontrolsüz ve karantinasız açılım konusunda gerek sağlık örgütleri gerekse de toplumun geniş kesimleri tarafından ortaya konan endişelerin haklılığının ortaya çıkmaya başladığını belirten Özyiğit, “Hükümet çok geç olmadan sağlıkçıların gösterdiği yol doğrultusunda gereken tedbirleri almalıdır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu’ndan bir heyeti kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ile Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın da hazır bulundu.

Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu adına konuşan Saffet Aşıksoy, riskli ülkelerden karantinasız girişlere izin verilerek halk sağlığı ve ülke ekonomisinin tehlikeye atıldığını belirtti. Dünyada klasik anlamda turizmin bittiğini savunarak, ‘Güvenli Ülke Turizmi’ başlatılması gerektiğini kaydeden Aşıksoy, şu önerilerde bulundu:

“Karantinasız girişler durdurulsun, eğlence mekanları vakalar sıfırlanıncaya kadar kapatılsın, okullar uzaktan eğitim ile açılsın, seçim gezileri maske ve mesafe kuralına uyarak yapılsın, Pandemi Hastanesi hızlıca kurulsun.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, vaka sayılarındaki seyir ile hükümetin tutarsız ve bilimden uzak kararlarının endişelerin artmasına neden olduğunu belirterek, gelinen aşamada sağlıkçılar ve uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar alınmasının önemine vurgu yaptı.

Herkesin de maske-mesafe-hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyması gerekliliğinin altını çizen Özyiğit, kimsenin yeniden kapanma taraftarı da olmadığını, ancak yapılması gerekenlerin de mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.    

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