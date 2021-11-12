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Özyiğit: Karma oy sol ilke ve değerlerine aykırı

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kişisel olarak karma oyun sol ilke ve değerlerine aykırı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
Özyiğit: Karma oy sol ilke ve değerlerine aykırı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kişisel olarak karma oyun sol ilke ve değerlerine aykırı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kişisel olarak karma oyun sol ilke ve değerlerine aykırı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kişisel olarak karma oyun sol ilke ve değerlerine aykırı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Konu hakkında soru üzerine Özyiğit, “Sol ilke ve değerlere inanan biri olarak karma oyun parti ilke ve idealleri ile çeliştiğini düşünüyorum. Bana göre insanlar ne Cemal’in kara gözüne, kaşına; ne birinin feodal bağına; ne de eş dost diyerek nepotik ilişkilerine göre oy vermemeli… Partiye ve düşünce ilkelerine bakarak oy vermeli… Ama bunun kaldırılmasını konuşuyorsak, konuşacaksak buna altı ay önce başlamalıydık. Bu aşamada fakat ancak karma oyun (sayım ve kullanımında) basitleştirilmesi konuşulabilir” dedi.


Hükümet programı konusunda ise Genel Başkan Cemal Özyiğit, bunun bir hükümet programı olmadığını herkesin bildiğini, gülünç bir şey olduğunu, inandırıcı olmaktan da yoksun olduğunu ifade etti.

Özyiğit, “Herkes yapabileceğini yazmak durumundadır. Her yıla nerdeyse bir hükümet düştü dünyada yok böyle bir şey. Birileri hükümet kurarken özü sözü bir olmalı artık… Hükümet kaprislere kurban olmamalı. Halk da kim sözünde durdu, durmadı; kim yarı yolda bıraktı değerlendirmeli...”

 

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