Özyiğit: Kaynak yaratma ve gider azaltma çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması lazım”

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kaynak yaratma ve gider azaltma yönünde başlatılan çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı

Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin çıkışında basına yaptığı açıklamada, TDP’nin “Hükümeti bozanın hükümet kurma zorunluluğu olduğu” görüşünde olduğunu ifade etti.

Hükümetsiz uzun süre kalınmaması gerektiğini çünkü bir an önce atılması gereken adımlar bulunduğunu belirten Özyiğit, Türkiye’den bir yıldır maddi katkı alınmadığını, koalisyon hükümeti altında başlatılan “kaynak yaratma ve gider azaltma çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması” gerektiğini söyledi.

Özyiğit, yeni hükümet kurulduktan sonra Türkiye’den kaynak gelip gelmeyeceğinin öngörülemediğini bundan dolayı “Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya bir an önce kavuşması” gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi koalisyonunun gündeme geleceği izleniminin bulunduğunu kaydeden Özyiğit, zaman kaybedilmeden yola bir an önce devam edilmesi gerektiğini söyledi.