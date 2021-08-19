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Özyiğit: KIB-TEK'de yakıt için numune neden verilmiyor?

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"Biliniz ki en yakın zamanda topluma yargı önünde hesap vereceksiniz."
Özyiğit: KIB-TEK'de yakıt için numune neden verilmiyor?

İşte açıklama;

Enerji Bakanı ile Kıb Tek Yönetim Kurulu’nun başarıları bitmiyor!!!

İhaleler iptal, nereden geldiği belli olmayan yakıt alımı devam.

Tankerlerle yakıt taşıma dönemi başladı.

Bu çağda elektrik kesintileri yapılmakta…

Ülke ise yeniden karanlıkta kalma tehlikesi ile baş başa.

Şimdi başarılarına bir yenilerini ekleyerek doğrudan ve ihalesiz alınan yakıtın analizlerinin santral girişinde yapılmasını istemiyorlar.

Yukarıda sıralananları ‘başarı’ olarak niteleyenlerin, açıklık ve şeffaflık anlayışları da bu olsa gerek.

Yeşil Barış Hareketinin yakıttan numune alarak bağımsız laboratuvarlarda test yaptırma talebine niye karşı çıkılıyor?

Başarılı iseniz, açık ve şeffaf iseniz bu korku niye?

Biliniz ki en yakın zamanda topluma yargı önünde hesap vereceksiniz.

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