  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,80
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Özyiğit: Kıbrıs adasında oluşacak kirlilik için ortak eylem planı yapılmalı

» »
Suriye'den sızmaya başlayan ve halen devam eden petrolün ne yazık ki adamızın doğu kıyılarını kirletmesi an meselesi.
Özyiğit: Kıbrıs adasında oluşacak kirlilik için ortak eylem planı yapılmalı

İşte açıklama;

Suriye'den sızmaya başlayan ve halen devam eden petrolün ne yazık ki adamızın doğu kıyılarını kirletmesi an meselesi.

Kıyılarımıza ulaşacağı kaçınılmaz olan petrol tabakası büyük bir çevre felaketini de beraberinde getirecektir.

Sahil şeridinde ve deniz içerisinde yaratması muhtemel kirlilik için Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ortak eylem planı oluşturmaları ve adamız için ortak mücadele etmesi gerekmektedir.

Çok yüksek bütçeler ve uzmanlık gereken bir işlem olacağı dünyadaki diğer örnekleri ile tecrübe edilmiş olan petrol kirliliği için Avrupa Birliği'nden, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'dan da yardım talep edilmelidir.

Uluslararası kurum ve kuruluşlara ortak acil yardım çağrısı yapılmalıdır.

Adamız için ortak hareket etmeli ve bu kirlilikten kurtulmayı başarmalıyız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu:Tüm tedbirleri almış durumdayız30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:48
  • HAKSEN’den PCR Kararı Açıklaması: “Halkımızı Mağdur Edecek Kararlara Karşı Dayanışma İçinde Direnişimiz Sürecek”30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:28
  • Ataoğlu: Petrol sızıntısının gidişatı uydudan takip ediliyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:10
  • Güney Kıbrısta Çalışanlar Derneği eylem kararını kaldırdı30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:16
  • Petrol sızıntısı Karpaz’a kadar ulaştı30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:13
  • CTP ve TDP Gençleri: “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sadece bir slogan değil”30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:06
  • Suriye'den denize sızan petrol Kıbrıs adasını tehdit ediyor!30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:09
  • Ataoğlu: Turizmi eski günlerinden daha iyiye kavuşturmak için tüm paydaşlarla görüşmelerimize devam edeceğiz30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:08
  • İşte UBP Parti Meclisi'nde onaylanan kararlar30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:56
  • UBP Parti Meclisi Toplandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti