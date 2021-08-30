Özyiğit: Kıbrıs adasında oluşacak kirlilik için ortak eylem planı yapılmalı

Suriye'den sızmaya başlayan ve halen devam eden petrolün ne yazık ki adamızın doğu kıyılarını kirletmesi an meselesi.

İşte açıklama;

Suriye'den sızmaya başlayan ve halen devam eden petrolün ne yazık ki adamızın doğu kıyılarını kirletmesi an meselesi.

Kıyılarımıza ulaşacağı kaçınılmaz olan petrol tabakası büyük bir çevre felaketini de beraberinde getirecektir.

Sahil şeridinde ve deniz içerisinde yaratması muhtemel kirlilik için Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ortak eylem planı oluşturmaları ve adamız için ortak mücadele etmesi gerekmektedir.

Çok yüksek bütçeler ve uzmanlık gereken bir işlem olacağı dünyadaki diğer örnekleri ile tecrübe edilmiş olan petrol kirliliği için Avrupa Birliği'nden, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'dan da yardım talep edilmelidir.

Uluslararası kurum ve kuruluşlara ortak acil yardım çağrısı yapılmalıdır.

Adamız için ortak hareket etmeli ve bu kirlilikten kurtulmayı başarmalıyız.