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Özyiğit: Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bir lûtuf değil, bir haktır.

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Cemal Özyiğit bir paylaşım yaptı
Özyiğit: Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bir lûtuf değil, bir haktır.

Paylaşım şu şekilde:

Rum Cumhuriyeti yoktur ki Rum Pasaportu olsun. Zürih ve Londra Antlaşmaları'na göre 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar bu cumhuriyeti kuran iki eşit toplumlardır. Hatta Maronit, Ermeni ve Latin azınlıklar da vardır.

Dolayısıyla Kıbrıslı Türk, Rum, Maronit, Ermeni ve Latin kökenli her bir birey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır ve bu bağlamda kimlik kartı ve pasaport alma hakkına sahiptirler.
Ben, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan kısa bir süre sonra 1960 yılında doğdum ve nüfusa kaydedildim. Dolayısıyla 1960'tan beri doğum belgem, 1972'den beridir de kimlik kartım vardır. Kıbrıs'ın AB'ye girmesiyle de aldığım pasaport Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının yanısıra AB vatandaşlığını da kapsamaktadır.
Sözün kısası, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bir lûtuf değil, bir haktır.
Ancak önemli olan, bireysel olarak değil de toplumsal olarak bu haklardan yararlanabilmektir. İşte çözüm ve barış mücadelemizin özü de budur.

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