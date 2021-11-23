  • BIST 1.781,51
  • Altın 728,86
  • Dolar 12,6701
  • Euro 14,2853
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Özyiğit: “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur”

» »
TDP Parti Meclisi’nin bu akşam TKP Yeni Güçler ile birleşmeyi görüşeceği” yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Genel Başkan Cemal Özyiğit, “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur… Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” dedi.
Özyiğit: “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi’nin bu akşam gerçekleştireceği toplantısında “TKP Yeni Güçler ile birleşmeyi görüşeceği” yönündeki iddialar üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Cemal Özyiğit, “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur” dedi.

TDP Parti Meclisi’nin, erken seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bu akşam toplanacağını doğrulayan Özyiğit, “16 Ekim’deki Kurultayda onaylanan Karar Tasarısındaki ‘Toplum İttifakı Oluşturma’ çabaları çerçevesinde çeşitli parti, kişi, kurum ve örgütlerle yapılan görüşmeler ve bakış açıları değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’li Belediye Başkanları, Belediyeler Birliği’ndeydi23 Kasım 2021 Salı 15:56
  • Tatar: Kıbrıs Türk Halkı, Türk Milletinin Kopmaz Bir Parçasıdır23 Kasım 2021 Salı 15:52
  • Gençlik Dairesi Müdürü Eren, 24 Kasım Öğretmenler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı23 Kasım 2021 Salı 15:48
  • GKK Ve Sivil Savunma Bütçesi Kabul Edildi23 Kasım 2021 Salı 15:43
  • Özyiğit: “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur”23 Kasım 2021 Salı 15:36
  • Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi Oyçokluğuyla Kabul Edildi23 Kasım 2021 Salı 15:34
  • MEMUR-SEN'den Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2021 Salı 15:29
  • Yarın BRTK'de grev var!23 Kasım 2021 Salı 15:27
  • Çaluda: Yüz Kızarıcı Veya Ağır Suç Yok, Vicdanım Rahat23 Kasım 2021 Salı 15:24
  • Angolemli: “Polisimize Gerekli Önem Verilmiyor”23 Kasım 2021 Salı 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti