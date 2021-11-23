Özyiğit: “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur”

TDP Parti Meclisi’nin bu akşam TKP Yeni Güçler ile birleşmeyi görüşeceği” yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Genel Başkan Cemal Özyiğit, “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur… Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi’nin bu akşam gerçekleştireceği toplantısında “TKP Yeni Güçler ile birleşmeyi görüşeceği” yönündeki iddialar üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Cemal Özyiğit, “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur” dedi.

TDP Parti Meclisi’nin, erken seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bu akşam toplanacağını doğrulayan Özyiğit, “16 Ekim’deki Kurultayda onaylanan Karar Tasarısındaki ‘Toplum İttifakı Oluşturma’ çabaları çerçevesinde çeşitli parti, kişi, kurum ve örgütlerle yapılan görüşmeler ve bakış açıları değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” dedi.