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Özyiğit: “Kimsenin mağdur olmayacağı bir düzen yaratacağız"

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Özyiğit: “Kimsenin mağdur olmayacağı bir düzen yaratacağız"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Akıncılar'ı ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede en önemli sorunların başında 'adaletsizlik' geldiğini belirterek, TDP olarak tüm yurttaşların eşit olacağı, kimsenin hakkının yenmediği ve mağdur olmayacağı bir düzen kurulacağını kaydetti. 

TDP Milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Akıncılar'ı ziyaret etti.  TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgilerin verildiği ve TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyarette ayrıca yurttaşların sorularına da yanıtlar verildi.  

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede insanlar arasında ayırım yapıldığı gibi bölgeler arasında da ayrımcılık yapıldığını, bazı bölgelerin hep göz ardı edildiğini, bu bölgelerin başında da Akıncılar geldiğini kaydetti.  Yıllarca ulaşım başta olmak üzere köye giriş çıkışlara kadar çok ciddi mağduriyet yaşandığını, bazı adımlar atılsa da yetersiz olduğunu belirten Özyiğit, TDP'nin siyaset anlayışı çerçevesinde tüm ayrımcılıkların ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağını kaydetti. 

Özyiğit, güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için yolda olduklarını, donanımlı kadroları ve yapısal sorunları çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, halkın beklentilerine cevap verecek içerikteki Katılım Vizyonu (manifesto) ile ülkedeki değişimi dönüşümü gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirterek, yurttaşlara 'sen de gel katıl' çağrısında bulundu.  Özyiğit, halkın desteği ile TDP’nin iktidar olacağı 8 Ocak günü, katılımcı vizyon çerçevesinde yurttaşlarla beraber ülkeye yeni bir yol çizeceğini, bu yolun da aydınlığı, temizliği, refahı, demokrasiyi, sivilleşmeyi içereceğini vurguladı. 

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