Özyiğit, Kızılyürek ile Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek ile bir araya geldi. Kızılyürek’in Kuzey’deki ofisinde gerçekleşen görüşmede Özyiğit’e TDP Dış İlişkiler Sekreteri Doğa Yalçın eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklerle ilişkileri ele alındı. AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yabancılarla evlenen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına pasaport vermemesinin görüşüldüğü ziyarette ayrıca tescilinin alınması noktasında Kızılyürek’in de katkısı bulunan Kıbrıs Türk helliminin ihracında yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Görüşmede Kızılyürek’in, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına girmesi için yürüttüğü girişimler bağlamında Avrupa Parlamentosu’nda başlattığı imza kampanyası da konuşularak bu mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi üzerinde duruldu.