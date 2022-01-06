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Özyiğit: Kooperatiflerin Gerçek Sahiplerine Yani Halka Verilmesinden Yanayız

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Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Koop Sen’i ziyaret etti
Özyiğit: Kooperatiflerin Gerçek Sahiplerine Yani Halka Verilmesinden Yanayız

 

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Koop Sen’e e ziyarette bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ın onur ve gurur meselesi olan kooperatiflerin Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti.

KKTC’nin kuruluşundan hemen sonraki hükümetin kooperatiflerin kurumlarına el koyduğunu ve bu durumun halen sürdüğünü belirten Özyiğit, “Bize göre bu doğru değildir, TDP olarak Kooperatiflerin gerçek sahiplerine iadesinden yanayız” dedi. Özyiğit, TDP iktidarında kooperatifçiliğin geliştirilerek Kıbrıs Türküne daha fazla hizmet vermesinin sağlanacağını vurguladı.

Kooperatifçiliğin hem ülkede hem de dünyadaki gelişmelere göre yeniden şekil alması gerektiğini belirten Özyiğit, “Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, ticari banka hüviyetine  kavuştu. Ticari banka da olsun tabi, oradan edeceği gücü kooperatifleşme için kullanacaksa buna itirazımız olmaz, ama bu esas misyonunu unutmadan olmalı” dedi.

Kooperatifin dönem dönem siyasiler tarafından bilerek ve isteyerek diğer bazı kamu kurumlarında olduğu gibi batırılıp, kapatılmak ve aslında kendilerine iş imkânı yaratmak için kullanıldığını anımsatan Özyiğit, bu anlayışı kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

“Bunlar olurken kimsenin hakkını de yemeyelim, Koop Süt buradaki kooperatifler sayesinde ayakta kaldı” diyen Özyiğit, Koop Süt bugün ayaktaysa, bunun 15 kooperatifin sayesinde olduğuna dikkat çekti.

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