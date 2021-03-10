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Özyiğit: “Lefke Yeni Bir Maden Macerasını Kaldırmaz”

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TDP Başkanı Özyiğit Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun yetkilileri ile bir araya geldi.
Özyiğit: “Lefke Yeni Bir Maden Macerasını Kaldırmaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geçmişte madencilikle ilgili yapılan hataların bedelinin çok ağır olduğunu, bunun olumsuz etkilerinin yıllar sonra bugün bile hissedildiğini belirterek, CMC’nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına olumsuz etkisini anımsatarak, bu acı tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde yine “çevreyle barışık veya çevre dostu madencilik” söylemleriyle bölgede madencilikle ilgili yeni girişimlerin olduğunu belirten Özyiğit, bölge halkı ile sivil toplum örgütlerinin bu gelişmelerden dolayı endişeye kapılmalarında haklı olduklarını kaydetti. Özyiğit, Sivil Toplum Örgütleri Platformunun haklı mücadelesinde TDP olarak yanlarında olduklarını belirtti.

Lefke ve bölgesinin yeni bir maden macerasını kaldıramayacağı uyarısında bulunan Özyiğit, bölgenin kalkınmasında önceliğin turizm, eğitim ve üretime verilmesi gerektiğini vurguladı.

TDP Başkanı Özyiğit Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile TDP Lefke İlçe Başkanı Salih Karagözlü de hazır bulundu. Özyiğit, Platformun da dikkat çektiği gibi, yeni madencilik alanı olarak düşünülen bölgenin Lefke’nin egzotik yeşil dokusunun tam merkezinde olduğunu ve bu bölgede madenciliğe izin vermenin Lefke ve bölgesi açısından geri dönülemez zararlara neden olacağını belirtti.

Maden atıklarının temizlenip değerlendirilmesinin başka, bölgede yeni madencilik faaliyeti başlatılmasının başka olduğunu belirten Özyiğit, CMC Tesis alanı ve Karadağ Açık İşletme alanlarının bir an önce rehabilite edilerek toplum sağlığının daha fazla tehdit edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanmış fizibilite raporları olduğunu, atılacak adımların da bu bilimsel raporlar doğrultusunda olması gerektiğini ifade etti.

“Tüm Paydaşlarla Birlikte Hareket Edilmeli”

Gerek bölgenin kalkınması, gerekse CMC alanının rehabilitasyonu ve gelecekle ilgili planlamaların katılımcılık anlayışı ile yapılması gerektiğini belirten Özyiğit, “Gelecek planlaması Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge örgütleri ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte en geniş konsensusla yapılmalıdır” dedi.

“Üreten, gelişen ve karakterini koruyan bir Lefke”

TDP Başkanı Özyiğit, bölgenin planlı gelişmesine hassasiyet gösterirken, ülkeye ve bölgeye uygun olmayan yatırımların karşısında olduklarını belirterek, üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah içinde bir Lefke öngördüklerini vurguladı. Lefke bölgesinin, sahip olduğu güzellikleri bozmadan, hiçbir kesimin bölgenin değerlerini kendine rant elde etmesine izin vermeden, bölgenin citta slow ruhuna da uygun bir şekilde kendi kendine yeteceği sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak gerektiğini belirten Özyiğit, Lefke bölgesinin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanlarının yaşam biçimi ile bu anlamda tüm Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

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