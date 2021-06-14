Özyiğit: Meclis işlevini tamamladı, halkın huzuruna gidilmeli
TDP Genel Başkanı Meclis'in saat 14'de toplanmasını eleştirdi.
Anayasa ve yasaların da çiğnendiğini belirten Özyiğit hükümetin ve Meclis'in işlevini yitirdiğini söyledi.
Özyiğit: Meclis işlevini tamamladı, halkın huzuruna gidilmeli
TDP Genel Başkanı Meclis'in saat 14'de toplanmasını eleştirdi.
Anayasa ve yasaların da çiğnendiğini belirten Özyiğit hükümetin ve Meclis'in işlevini yitirdiğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.