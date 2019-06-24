Özyiğit Meclis'te konuştu..
İşte notlar;
Meclis neden öğlen açıladı?
Polise yaptığımız suç duyuruları vardır.
Çaluda'nın dokunulmazlığı kaldırldı. Ülkede hukuk reformuna ihtiyaç var..
Hiç kimsenin görev süresinin dolmasının beklememesi gerekir. Yargı yolu açılmaldır.
HP'nin milletvekili bir arkadaş biz yolsuzlukların üzerine gitmek istedi dedi sevgili Gülşah bunu topluma açıklamalısın. kim ayak bağı oldu? Açık şeffaf şekilde temiz toplum için gerekli adımları atalım.
Gelen öneriye olumlu oy vereceğiz.
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