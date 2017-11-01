Özyiğit: Mevcut düzeni değiştirme sözü veriyoruz

TDP İskele Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun artık boş vaat ve söylemlerden bıktığını, verilen sözlerin tutulmasını istediğini belirterek, "Toplumun ihtiyacı boş vaatler, balon söylemler değil, toplumu ekonomik anlamda ileri götürecek, adalete, eşitliğe dayalı düzeni yaratacak icraatlardır" dedi.

Yapamayacakları sözü vermediklerini, ne söz verdiyseler de yaptıklarını kaydeden Özyiğit, "Bizim geleneğimiz dün ne dediyse bugün de arkasında duran, muhalefette başka iktidarda başka davranmayan bir gelenektir. Gerek kamuda, gerekse de özelde görevde bulunduğumuz dönemlerde yaptıklarımız da ortadadır. Şimdi de topluma bıkıp usandıkları mevcut düzeni değiştirme sözü veriyoruz. Toplumun desteği ile bunu başaracağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yıllarca hükümette bulunan UBP, CTP ve DP gibi partilerin düzenden sorumlu oldukları gibi, birbirlerinden hesap sormamak için de adeta sözleştiklerine dikkat çeken Özyiğit, TDP'nin farkının burada olduğunu, yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzeni mutlaka kuracaklarını vurguladı. Özyiğit, "Kimse nasıl olsa bir şey olmaz diyerek bu toplumun geleceğinden daha fazla çalamayacak. Hesap sorma mekanizması mutlaka oluşturulacak, herkes yaptıklarından dolayı hesap vereceğini bilecek, adımlarını ona göre atacak. TDP olarak bu yapıyı kurmakta kararlıyız" dedi.

TDP İskele Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Milletvekili Zeki Çeler, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı ile üye ve sempatizanların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ocak ayında yapılması planlanan seçimler ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

ÖZYİĞİT: “ÜLKE KAYNAKLARI EŞE DOSTA DAĞITILIYOR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada ülkenin artık seçim atmosferine girdiğini belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun, hak ettiği eşitliğe, adalete, insan haklarına ve demokrasiye dayalı düzene ulaşması için çok önemli bir fırsatın arifesinde olduğunu kaydetti. Ülke kaynaklarının eşe, dosta, partiliye etik dışı bir şekilde dağıtıldığı, eşitlikten ve adaletten yoksun, adam kayırmacılığa ve partizanlığa dayalı çürümüş ve çarpık yapıyı kökten değiştirme zamanının çoktan geldiğini vurgulayan Özyiğit, "Toplumun desteği ile iktidara geldiğimizde ülkedeki yağmayı ve çürümüşlüğü bitireceğiz. Bunda son derece kararlıyız" dedi.

“KİRLİ SİYASET ANCAK TEMİZ SİYASETLE YOK OLUR”

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" sözüne atıfta bulunarak TDP kadrolarındaki kişilerin görevde bulundukları her alanda yaptıklarının ortada olduğunu, temiz, dürüst ve şeffaflıktan asla ödün vermediklerini belirten Özyiğit, "Kirli siyaset ve çürümüşlük, ancak temiz siyasetle yok olur. Bunun adresi de, bu olgulardan her ne şart olursa olsun asla vazgeçmeyen, sıfır tolerans gösteren kişilerin oluşturduğu TDP'dir" dedi.

İDRİS: “İNANCIMIZIN KAYNAĞI HALKTIR”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, parti olarak uzunca bir süredir erken seçimlere yönelik hazırlık yaptıklarını belirterek, erken seçimi ülkedeki mevcut düzen ile yönetim anlayışından kurtulmak adına tarihi bir şans olarak gördüklerini kaydetti.

Toplumun artık temiz siyaset anlayışı ile adil ve temiz bir yönetim istediğini belirten İdris, "Birileri çıkmış 'Biz temiziz', Biz Yapacağız' diyor. Daha göreve gelmeden, icraatta bulunmadan istediğin kadar temiziz de. Esas önemli olan belli makamlara gelip temiz kalabilmek, toplum yararına icraat yapmaktır. TDP olarak geçmişimizle, görevde bulunduğumuz makamlarda yaptığımız icraatlarla bunu ispatladık" ifadelerini kullandı.

Seçimlere iddialı bir şekilde hazırlandıklarını, içerikli projeler ve donanımlı adaylarla toplumum karşısına çıkacaklarını belirten İdris, "Moralliyiz, umutluyuz, iddialıyız. İnancımızın kaynağı da halktır" dedi.

ÇELER, YENİ SEÇİM YASASINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında, Meclis'ten geçtiğimiz hafta geçen Seçim ve Halk Oylaması Yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Çeler, Yasa'nın yola çıkış hedefi ile şu an Meclis'ten geçen son şeklinin farklılık içerdiğini, kendi önerilerinin tek seçim bölgesi veya en azından 3 bölgeli olması yönünde olduğunu, ancak bunun kabul görmediğini belirtti.

Konuşmasında oy kullanma şekli ile de bilgiler veren Çeler, bir partiye mühür vurulduğunda, istenilen ilçenin aday sayısının yarısı kadar tercih yapılabileceğini (Lefkoşa 8, Mağusa 6, Girne 5, Güzelyurt 2, İskele 2, Lefke 1) kaydetti. Karma oy kullanımında ise seçmenlerin en az 2 partiden ve en az 24 olmak üzere 50'ye kadar seçme yapabileceğini aktaran Çeler, ilçelerde kullanılacak olan karma oylarının ilçe aday sayısını (Lefkoşa 8-16, Mağusa 6-13, Girne 5-10, İskele 2-5, Güzelyurt 2-5, Lefke 1-2) geçmemesi gerektiğini kaydetti.