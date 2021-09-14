Özyiğit: Mevcut yönetim anlayışı endişelendiriyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Dün İlköğretim bugün de Orta Öğretimin açılması ile birlikte 2021-2022 Eğitim Yılı başlamış oldu.

Öncelikle herkesin iyi ve güzel bir yıl geçirmesini, kesintisiz bir eğitim yılı olmasını temenni ederim.

Bir eğitimci, yıllarını bu mesleğe vermiş biri olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki; yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz.

Bu nedenle okulların kapatılması en başta bizi üzer, gelecek adına endişelendirir.

Ancak mevcut yönetim anlayışına baktığımızda endişelenmemek elde değil.

Bütün yaz bekleyen Eğitim Bakanı, kararlarını okulların açılmasına sadece 2 gün kala açıkladı. Anlaşılan, ‘uçan arabalar’ eğitimin önüne geçmiş.

Kurultaydan başka bir şey düşünemeyen Başbakan ise ekonomi yönetimini de halka bıraktı, Ayşe Teyze, Fatma Abla ilgileniyor dedi.

Ekonomi bakanı ihalesiz ve kalitesiz yakıt alımına Mahkeme kararına rağmen devam ederek hem suç işliyor hem de halkı zehirliyor.

Sağlık Bakanı ise Pandemi sürecini sağlık çalışanlarının omuzlarına bıraktı, sadece gidişatı izliyor.

Bakanlar Kurulu birçok yetkisini çoktan devretmişti.

Yapamadığınız ortada.

Hem halkın hem de ülkenin geleceğinden daha fazla çalmayın.