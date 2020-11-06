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Özyiğit: Müdahaleli senaryoların içinde yer almayız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.
Özyiğit: Müdahaleli senaryoların içinde yer almayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüşüyor.

Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin’i kabul ettikten sonra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

Maalesef müdahaleleri konuşuyoruz

Görüşmenin açıklamada bulunan Cemal Özyiğit, ülkede son dönemde yaşanılanların konuşulması gerektiğine dikkat çekerek, “ Kıbrısta çözüm arayışlarında 5’li konferansa odaklanmak gerekirken maalesef biz burada müdahaleleri konuşmak durumundayız. Müdahaleli bir şekilde cumhurbaşkanı görevine Mustafa Akıncı seçtirilmemiş ve bu göreve Ersin Tatar getirilmiştir” dedi.

Başbakan ve bütçe yok

Ülkenin pandemi sürecinden geçtiğini ve bütçenin hazırlanmadığına vurgu yapan Özyiğit, “Burada Ersin Tatar’ın da hatası var. Hükümet için görevlendirmeler yapılmadığı için yasal olarak gününde bütçe meclise sunulamadı. Uyarılara rağmen gerekli işlemler yapılmadı. Başbakan olmayan bir hükümet var. Ekonomik kriz gibi birçok sorun ortada dururken, bu anlayışla ülke yönetilmez” dedi.

Kendi irademize özgürce sahip çıkabilmeliyiz

Bir partinin başkanını o partinin üyelerinin belirlediğini anlatan Özyiğit, “7 bine yakın UBPli oy verdi aniden bir şeyler oldu ve adaylar çekildi. İki adayın da topluma açıklama borcu var. Müdahaleler son bulmalı. Demokratik bir yapı var diyorsak kendi irademize özgürce sahip çıkabilmeliyiz. Buradaki irade Ankara veya başka yerde şekillenmemeli” diye konuştu.

İkram edecek bir kahvemiz vardır

Özyiğit, “Böyle müdahaleli senaryoların içinde TDP olmadığı gibi müdahale sonrası TDP bu senaryoların içinde yer almaz” dedi. Özyiğit tüm yaşananlara rağmen, Kıbrıs Türk hoşgörüsü ve misafirperverliği ışığında ‘gelecek olanlara bir ikram edecek bir kahvemiz vardır’ şeklinde konuştu

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