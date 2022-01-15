Özyiğit: “Muhtarlara Hak Ettikleri İtibarı Geri Vereceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili adayları dün Lefke ve Güzelyurt bölgesi muhtarlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili adayları dün Lefke ve Güzelyurt bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısı şeklinde geçen görüşmede muhtarların sorunları konuşuldu, sorularına yanıt verildi, TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Başkanı Özyiğit, özellikle son yıllarda hükümetlerin hatalı karar ve uygulamaları nedeniyle muhtarların itibarsızlaştırıldığına dikkat çekerek, muhtarların yerel yönetimler ve kaymakamlıklarla ilişkileri artırılarak, işbirliğinin sağlanacağını ve görev ve yetkilerinin tekrardan düzenleneceğini vurguladı. Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde muhtarlarla beraber çalışarak muhtarlara hak ettikleri itibarı geri kazandıracaklarını belirten Özyiğit, muhtarların üstlendikleri görevin geçmişte de günümüzde de önemli olduğunu söyledi.

“Planlı nüfus ve ekonomi için muhtarlara önemli görevler düşüyor”

Cemal Özyiğit, muhtarların geçmişte kendi köyü ya da mahallesindeki doğum-ölüm, gelen ve ayrılanların kaydını tuttuğunu, bu sayede eğitim, öğretim yaşına gelen çocukların okullara gidip kimin okula yazılıp yazılmadığını tespit etiğini anımsattı. Planlı nüfus ve planlı bir ekonomi için muhtarlara çok önemli görevler düştüğünü belirten Özyiğit, bu çerçevede muhtarlara gerekli yetkilerin verilip, doğumdan, adaya gelen öğrencilere kadar denetim mekanizmasının işlemesi gerektiğini kaydetti.