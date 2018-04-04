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ÖZYİĞİT: “MÜŞAVİR YARATMADIK, YARATMAYACAĞIZ”

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4 Nisan 2018 tarihli Detay Gazetesi...
ÖZYİĞİT: “MÜŞAVİR YARATMADIK, YARATMAYACAĞIZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, dün gerçekleşen Meclis oturumunda son günlerde tartışmalara yol açan atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, sadece boş olan müdürlüklere atamalar yapıldığı belirterek, atanan kişilerin müşavir olmayacaklarını açıkladı.  “Müşavir yaratmadık, yaratmayacağız” ifadelerini kullanan Özyiğit, ayrıca hükümetin şimdiye kadar müşavir yaratılmasına yönelik bir adım atmadığını vurguladı.

NEŞTER KAMU REFORMUYLA VURULACAK”
Tüm eleştirilere rağmen hükümetin gündemde olan kamu reformunu uygulama kararlığında olduğunu belirten Özyiğit, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak lanse edilen yeni müşavirlikleri önleyecek yasa için önümüzdeki hafta, Meclis’te ivedilik alınmasını hedeflediklerini söyledi.

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