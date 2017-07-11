Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdikleri bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, yoğun bir müzakere temposu yaşandığını ancak istenen, beklenen sonucun elde edilemediğini söyledi. Özyiğit, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte uyum içinde çalıştığını, çözümü zorladığını ifade etti.

Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun çözüm ihtiyacının devam ettiğini, uluslar arası toplumun dışında kalmanın bedelinin ödendiğini belirtti.

Çözüm vizyonunu sürdürmek, canlı tutmak gerektiğini dile getiren Özyiğit, müzakereler boyunca Kıbrıs Türk tarafının yapıcı adımlar attığını, uluslar arası camiada bunun değer göreceğine inandıklarını kaydetti.

Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun uluslar arası camia ile buluşma zemininin yaratılması gerektiğini de söyledi.

“Parti olarak kendi içimizdeki çarpık rejimi, talan düzenini, kendi kendini yönetemeyen bu rejimi sorgulamalı ve bu rejimi terk etmeliyiz” diyen Özyiğit, buna yönelik partinin yetkili organlarında değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Bir soru üzerine, BM parametrelerinin değişmesine onay vermeyeceklerini söyleyen Özyiğit, “Ne Güney’e yama, ne de Türkiye’ye ilhak veya vilayet oluruz. Her ikisine de karşıyız” dedi.