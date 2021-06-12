  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Özyiğit, Nihat Yılmaz başkanlığındaki “Eğitim Beklemez İnisiyatifini” kabul ederek görüştü.

» »
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Nihat Yılmaz başkanlığındaki “Eğitim Beklemez İnisiyatifini” kabul ederek görüştü.
Özyiğit, Nihat Yılmaz başkanlığındaki “Eğitim Beklemez İnisiyatifini” kabul ederek görüştü.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandemi nedeniyle oluşan yeni şartlara yönelik ülkede her alanda olduğu gibi gerekli plan ve program yapılmaması nedeniyle eğitimde maalesef ciddi kayıpların yaşandığını vurguladı.

Planlama olmaması nedeniyle eğitimin günü birlik kararlarla idare edilmeye çalışıldığını, pedagojik eğitimin yanı sıra psikolojik ve sosyal açıdan da olumsuzlukların yaşandığını belirten Özyiğit, “Sn. Bakan Kamplara değil, eğitimde yaşanan kayıpların nasıl telafi edileceğine odaklanmalı” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Nihat Yılmaz başkanlığındaki “Eğitim Beklemez İnisiyatifini” kabul ederek görüştü.
Nihat Yılmaz, İnisiyatifi adına yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle eğitimde ciddi kayıplar yaşandığını, gerek bu kayıpları gidererek çalışmaların yapılmamasının, gerekse de eğitimle ilgili halen ciddi bir planlama yapılıp açıklanmamasının Eğitim Bakanlığına olan güveni zedelediğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl kapanma döneminde vakalar sıfırlanmışken yüz yüze eğitime dönüşün öncelik yapılmadığını, şartların yeterince zorlanmadığını belirten Yılmaz, “Kaybedilen sadece akademik takvim değil, çocuklarımızın geleceğidir” dedi. Yüz yüze eğitime geçilmesi adına gerekenlerin geç kalmadan yapılmasını, muhalefetin de hükümete baskı unsuru olması gerektiğini kaydeden Yılmaz, sonuç alana kadar eylemlerinin dozunu artırarak devam edeceklerini kaydetti.

-Cemal Özyiğit-
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak eğitimin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirterek, eğitimin daha ileri gitmesi, öğrencilerin eğitiminden mahrum kalmaması adına her platformda her türlü katkıyı ve desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti. Diğer konuların yanı sıra, eğitimde de yapıcı bir tutumla yanlışları gündeme getirerek öneri sunmaya, doğruları ise desteklemeye hassasiyet gösterdiklerini, ancak hükümetin söylenenlere kulak tıkadığını belirten Özyiğit, “Hükümet ‘ben yaparım olur’ tavrında ısrar ediyor, ancak bu arada olan da bu ülkenin çocuklarına oluyor” dedi.

Eğitimde yeterince kayıp yaşandığını, en azından bundan sonrası için gerekli planlamaların paydaşlarla birlikte daha fazla geç kalınmadan yapılarak açıklanması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz, bunu zaten hep söylüyorduk pandemi ile birlikte bu gerçeklik herkes tarafından görüldü. Bu nedenle çalışmalar ona göre yapılmalı. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bu sürece her türlü katkıyı vermeye hazırız. Burada önemli olan çocuklarımızın geleceğidir” diye konuştu.

Eğitim Beklemez İnisiyatifinin kuruluşunu önemsediklerini ve verdikleri mücadeleye destek vereceklerini kaydeden Özyiğit, ”Ülke adına, eğitim adına, çocuklarımızın geleceği adına yapılacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Covid-19 Pandemisi ve Yeni Normaller”m paneli düzenlendi08 Haziran 2021 Salı 18:19
  • Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı05 Haziran 2021 Cumartesi 18:07
  • Sınav kaygısı nasıl azaltılır?03 Haziran 2021 Perşembe 17:12
  • Dr. Suat Günsel Girne Koleji törenle açıldı26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:52
  • Tatar: Ülkenin geleceği emin ellerde26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:55
  • Dr. Suat Günsel Girne Koleji açılıyor25 Mayıs 2021 Salı 11:32
  • Amcaoğlu:Gelecek yılın dört dönem olmasını planlıyoruz24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:19
  • LAÜ’de Ünlü Şef Uğur Volkan Uysal ile söyleşi düzenlendi23 Mayıs 2021 Pazar 22:39
  • Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti23 Mayıs 2021 Pazar 16:46
  • Dünya Çocuk Konferansı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ev sahipliğinde dünyadan yoğun bir katılımla bugün başladı.21 Mayıs 2021 Cuma 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti