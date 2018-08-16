Özyiğit: Öğrenciler artık askerlik erteletme işlemi yapmayacak

Üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması adına bir süredir yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini müjdelemek istediğini belirten Cemal Özyiğit, "Buna göre Eylül ayı başı itibarı ile iki projemiz yürürlüğe giriyor." dedi.

Bugüne dek KKTC'deki üniversitelerde öğrenim görüp askerlik erteleme işlemleri için Üniversite - Eğitim Bakanlığı - Asal Şube arası mekik dokuyan gençleriin artık askerlik erteleme işlemi yapmayacağını ifade eden Özyiğit, bu işlemlerin artık kurumlar kendi aralarındaki online sistemle otomatik olarak gerçekleştirildceğini belirtti.

Burslar konusuna da değinen Özyiğit, "Öğrencilerimizin burs başvuruları için artık bakanlığa gelmesine gerek kalmayacak. TC ve 3. ülkelerde öğrenim gören gençlerimizin de dahil tüm burs başvuruları ve takibi artık bakanlığımızın oluşturduğu online portal üzerinden yapılacak. Böylece yükseköğrenim gençliğimizin istatistikleri de bizler için daha kolay erişilebilir olacak." dedi.

Özyiğit sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerimize ve ailelerine kolaylık, kamuya da verimlilik getireceğine inandığım bu adımlar için emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve kurumlara teşekkür ederim."