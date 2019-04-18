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Özyiğit, öğrencilere Atatürk’ün yaptıklarını ve barışın önemini anlattı

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Özyiğit, öğrencilere Atatürk’ün yaptıklarını ve barışın önemini anlattı
Özyiğit, öğrencilere Atatürk’ün yaptıklarını ve barışın önemini anlattı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülke genelinden gelen öğrencilere, Atatürk’ün verdiği mücadele ve yaptığı devrimleri anlatıp, ülkede ve dünyada kalıcı barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşayacağı bir ortamın yaratılması için çalıştıklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelinden bir grup öğrenciyi kabul etti. Özyiğit, Latife Çobanoğlu başkanlığındaki heyeti kabulde görevini bir süreliğine 23 Nisan İlkokulu’ndan Çisil Cümbezli isimli öğrenciye devretti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, öğrencileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özyiğit, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı İstiklal Mücadelesi ile verdiği büyük mücadeleler sonucunda 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu ve bu günü çocuklara armağan ettiğini anımsattı. Özyiğit, 99’uncu yılını kutladıkları bugünlerde 23 Nisan’ın tüm dünya çocuklarının birbirleri ile kardeşlik köprüleri kuracağı önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Özyiğit, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ülkemizde ve dünyada kalıcı barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşayacağı bir ortamın yaratılması için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Özyiğit konuşmasının ardından öğrencilerin eğitimle ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dinledi, ardından da bakanlık tarafından hazırlanan hediye paketlerini öğrencilere takdim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı koltuğuna oturan Çisil Cümbezli de konuşmasında, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı ve çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün için düzenlenecek etkinliklerde keyifli vakit geçirmelerini diledi.

Bakanlık Müsteşarı ile Daire Müdürlerinden eğitime yönelik isteklerini de dile getiren Cümbezli, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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