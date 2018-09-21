Özyiğit “Okul Etkinlik Çantası” dağıtım etkinliğine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından, bakanlığa bağlı okullarda eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için “okul etkinlik çantası” dağıtımına katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından, bakanlığa bağlı okullarda eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için “okul etkinlik çantası” dağıtımına katıldı.

Lefkoşa Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde bugün gerçekleşen etkinlikte ayrıca Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ile diğer yetkililer yer aldı.

Salı günü başlayan etkinlik hafta boyunca çantaların öğrencilere dağıtılmasıyla devam etti.

Üzerine resim baskısı yapılarak çocuklara dağıtılan etkinlik çantaları ile çevreye ve nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarına duyarlılığı artırarak farkındalık yaratmasıamaçlanıyor.

Etkinliğin, çevre ve doğa bilincini küçük yaştan çocuklara öğretilmesi ve farkındalık yaratması adına önemli olduğunu ifade eden Cemal Özyiğit, çocukların çevreyi, doğayı, ülkelerini ve Dünya’yı koruyacak bilinçle yetişmesinin önemine vurgu yaparak bu bilincin oluşturulmasında herkese görev düştüğünü belirtti.

Özyiğit, bu bilincin oluşturulması adına etkinliği düzenleyen Çevre Koruma Dairesi’ne teşekkür ederek, eğitim öğretim yılı süresince bu tarz etkinliklerle çevre ve doğa konusunda daha bilinçli bir nesil yetiştirebileceklerine dikkat çekti.