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Özyiğit: “Okullar hangi şartlarda, nasıl açılacak?”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ağustos ayı ortasına gelinmesine rağmen, okulların açılıp, açılmayacağı, açılacaksa nasıl ve hangi şartlarda açılacağının halen açıklanmadığını kaydetti.
Özyiğit: “Okullar hangi şartlarda, nasıl açılacak?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ağustos ayı ortasına gelinmesine rağmen, okulların açılıp, açılmayacağı, açılacaksa nasıl ve hangi şartlarda açılacağının halen açıklanmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının okulların açılmasıyla ilgili artık çalışmasını tamamlayarak gerekli açıklamaları yapması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Bu çalışma çoktan bitirilerek konunun netleşmesi gerekirdi. Öğretmen, öğrenci ve veliler ne yapacağını bilmeli, hazırlıklarını da ona göre yapmalıdır” dedi.

Geç kalınmış bu çalışmanın en erken zamanda netleşmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, aksi takdirde kaos yaşanacak uyarısında bulundu.

 

“Özgürgün’ün istifası onaylanarak bir ayıp temizlenmelidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün meclise gelmeden aylarca maaş çekmesinin meclisin ayıbı olduğunu ifade etti.

2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Özgürgün’ün  dokunulmazlığının meclis tarafından kaldırılmasının ardından, Özgürgün’ün aylarca meclise gelmediğini, ancak maaş almaya devam ettiğini kaydeden Özyiğit, “Sn. Özgürgün’ün milletvekilliğinin düşürülmemesi bu meclisin ayıbıdır. O nedenle istifası hemen onaylanarak bu ayıp ortadan kaldırılmalıdır” dedi

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