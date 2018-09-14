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Özyiğit: Okullara kayıt müracaatında %20 artış var

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Okullara kayıt müracaatında %20 artış var
Özyiğit: Okullara kayıt müracaatında %20 artış var

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit basın toplantısı düzenliyor.

Özyiğit okullara %20 oranında kayıtlarda artış olduğunu açıkladı.

Eğitim de alt yapıya yatırım yapmak için kalem %4'ttür.

Taşımacılıkta 27 Milyon olan bütçe 37 milyona çıkarıldı.

Tamirat ve tadilat kaleminde 10 milyon kısıtlandı. Kitap basım kalemi sıfırlandı.

Neden olduğunu araştırdığımızda teknik nedenlerden olduğu bilgisi aldık.

Bu yıl %20 artış var kayıtlarda buna rağmen tedbiri aldık, her ne kadar da ek yeni okul yapamasak da mutluluka ifade etmek isterim ki bir iş insanımızın katkısı ile Beylerbeyi'nde eski ilkokul binası hazır pazartesi eğitim yılına başlayacak.

Alsancak'ta iki binanın birini müstakil ana okula çevirdik.

İskele'de bir Anaokul binasının ismini koyduk. İskele ana okulu olarak devreye koyduk.

Özel okullardan önemli bir miktarda çocuğumuz devlet okullarına yönlendi.

Okulları açmaya hazırız. Yerel bütçeden okulların tadilatına 3 milyon kaynak ayırdık ve tadilatlar yapıldı.

Bugün sabah itibarı ile teyit ettim iki okulumuzda tamirat ve tadilat kaldı diğer okullarımızda tamirat ve tadilat sonlandı.

Atatürk Meslek Lisesi'nde tadilat bitti ancak bir hayırsever iş insanımızın yapmakta olduğu iki atalye henüz tamamlanamadı. Biz gerekli tedbirleri aldık.

Genel çerçevede Mesleki Teknik Dairemizde alt yapıda iyileştirmeler yapılırken geçen ders yılında 730 mezun verdik bu der yılında bu okullarımıza 1050  kayıt vardır.

İlköğretimde ilk ve ana okul sayısı 115'e çıkarıldı.

Öğretmenler nakil tüzüğü tamamlandı. teknik Kurul toplanıp son şeklini verecek.

Özel Eğitim yasası hazırdır, Bakanlar Kurulu gündemine getireceğiz.

Kayıt Kabul Tüzüğünü hayata geçirdik.

Askerlik Tecil sistemi  devreye girdi.

Geçen yıl 11 Bin dolayında kayıt oldu Üniversiteye. Bu yıl Üniversitelerimize 17 Bin kontenjan ayrıldı. 8 Bin 200 civarında yerleşme oldu. Ek yerleştirmeler yapılacak. Bu sayının daha yukarılara çıkmasını bekliyoruz.

Öğrenci affı getirildi. bakanlar Kurulundan geçti. İlk Meclis toplantısında yürürlüğe girecek.

 

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