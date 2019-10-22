Özyiğit: “Okullara süt dağıtımı neden durduruldu?”

Geçtiğimiz Nisan ayında kendi bakanlık dönemlerinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KOOP Süt arasında imzalanan protokole göre, 2019 yılı sonuna kadar her gün okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim olmak üzere 116 okuldaki yaklaşık 20 bin öğrenciye süt dağıtılması gerektiğini anımsatan Özyiğit, okulların kapanmasına kadar düzenli olarak yapılan bu uygulamanın yeni ders yılı ile birlikte durdurulduğunu kaydetti.

Söz konusu uygulama için gerekli kaynağın ayrıldığını, dolayısı ile maddi açıdan bir sıkıntı olmadığını belirten Özyiğit, öğrencilere her gün süt dağıtılması ile ilgili uygulamanın neden durdurulduğu konusunda ilgilileri açıklama yapmaya davet etti.

İlkokullara süt dağıtımı ve özel eğitim öğrencilerine her gün kahvaltı için daha önceki yıllarda olmayan ödenekler için 2019 yılı bütçesine, toplamda 3 Milyon 234 Bin TL ayırdıklarını anımsatan Özyiğit, bu paraların Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının hesabında olduğunu kaydetti ve “Çocuklarımız için ayrılan bu ödenekler mutlaka çocukların sağlıklı büyümeleri için kullanılmalıdır” dedi.

60’lı yılların ardından ara ara süt dağıtımı yapıldığını ancak geçtiğimiz Nisan ayında ilk kez bu denli kapsamlı bir uygulamayı tekrardan yaşama geçirdiklerini belirten Özyiğit, “Yeni Eğitim yılı başında devam ettirilmesi gereken ve çocukların sağlıklı yetişmesine katkı koyacak böylesi bir uygulama mutlaka devam ettirilmelidir. Umarım gecikmeli de olsa bu uygulama yeniden başlar ve bugüne kadar verilmesi gereken sütler de süre uzatılarak öğrencilerimize dağıtılır” diye konuştu.