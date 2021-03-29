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Özyiğit: Okullarda ne öğretmen var ne öğrenci!

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12'inci sınıflar için yüz yüze eğitim daveti yapıldı ancak okullarda ne öğretmen var, ne de öğrenci
Özyiğit: Okullarda ne öğretmen var ne öğrenci!

Meclis kürsüsünde Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na seslenen Özyiğit, şöyle konuştu:

“Okullarda yüz yüze eğitim için 12’inci sınıflar okula davet edildi. Meclis’e gelirken bir grup çocuk gördüm sokakta sordum onlara.. Bana dediler ki “ne öğrenci geldi, ne öğretmen.” Çocuklar dışarıda geziyor. Türk Maarif Koleji’nde 15 çocuk, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde sadece bir öğrenci vardı. Özel okullar ise tam randımanlı çalışıyor, öğrenci ve öğretmenleriyle. Bu da eşitsizlikle ilgili uçurumu daha da derinleştirecek. Sayın Bakan sendikalarla oturup görüşüp bir uzlaşı noktası aradınız mı?”

Bir eğitimci olarak yüz yüze eğitimden yana olduğunu ifade eden Özyiğit şöyle devam etti:

“Ben yüz yüze eğitimden yanayım ama siz bakan olarak dediniz ki “ aşı olmadan eğitim başlamayacak” öğretmen de size sizin sözünüzü hatırlatıyor. “Aşı yapın gidelim” diyor. Oturun bir görüşün, uzlaşı noktası bulun.”

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