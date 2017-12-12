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Özyiğit: “Önceliğimiz eğitimin her aşamasında planlama”

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Özyiğit: “Önceliğimiz eğitimin her aşamasında planlama”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa milletvekili adayları bu sabah Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Toplumcu Demokrasi Başkanı (TDP) Genel Başkanı Özyiğit, eğitimin her aşamasını planlayarak, herkes için kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitimi yaşama geçireceklerini vurguladı.   

TDP Lefkoşa milletvekili adayları 7 Ocak seçimlerine yönelik okul ziyaretlerine bu sabah Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi ile devam etti. Ziyarette eğitim sistemine yönelik yaşanan sıkıntılar ile TDP'nin eğitime yönelik politikalar hakkında bilgiler verildi,  öğretmenlerin soruları yanıtlandı. 

TDP Başkanı Özyiğit okullardaki en büyük sorunlardan biri olan birkaç okulun doluluk oranının oldukça yüksek, geriye kalanların ise az olduğunu kaydederek, planlama ile bu sorunun önüne geçeceklerini vurguladı. Tüm öğretmenlerin alanlarında yetkin ve başarılı olduğuna şüphesi olmadığını belirten Özyiğit, bazı okulların sınıf ihtiyacı varken, çoğunlukta olan diğer okulların boş kalmasının planlama yanlışlığı olduğuna dikkat çekti.
Kaliteli ücretsiz ve tam gün eğitim hedefimiz

Cemal Özyiğit, eğitimin her aşamasında merkezine öğrenciyi alan, dini, dili, rengi ve doğum yeri fark etmeksizin herkes için kaliteli ve tam gün eğitimle ilgili paydaşların da görüş ve düşüncelerini alarak  ortak akıl çerçevesinde uygulayacaklarını vurguladı. "Bunu geçmişte görevde olduğumuz okulda uyguladık” diyen Özyiğit, 7 Ocak'tan sonra da bunu kesinlikle hayata geçireceklerini vurguladı. 

Özyiğit, uzun yıllar öğretmenlik yapan bir eğitimci olarak öğretmenlerin toplum için değerini çok iyi bildiğini belirterek, eğitim hakkındaki TDP'nin katılımcı siyaset içerisinde yer alan düzenleme ve iyileştirmeleri ilgili paydaşlarla istişare içinde hayata geçireceklerini açıkladı.

Özyiğit, ülkemizde çeşitli alanlarda ara eleman ihtiyacının karşılanmasında Meslek Liseleri'nin ayrı bir önem ve yeri olduğunu da belirtti. 

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