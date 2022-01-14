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Özyiğit: Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası Yaşam Bulacak

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde ALGIM Özel Eğitim Merkezi ile Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezini ziyaret etti
Özyiğit: Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası Yaşam Bulacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 23 Ocak erken genel seçimlerine yönelik çalışmaları çerçevesinde ALGIM Özel Eğitim Merkezi ile Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezini ziyaret etti. Eğitim Merkezleri yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları sorunlar ile eğitim merkezlerinin sıkıntıları başta olmak üzere eğitim üzerine değerlendirmelerde bulunuldu, TDP’nin bu konulara yönelik plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, modern, bilimsel, laik, ücretsiz, planlı ve herkes için eşit bir eğitimin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

TDP olarak hükümette bulundukları dönemde Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nı paydaşlarla birlikte uzun ve detaylı bir çalışmadan sonra tamamladıklarını ancak hükümetin bozulmasıyla hayata geçiremediklerini, kendilerinden sonra gelen hükümetlerin de önceliğinin bu olmadığını belirten Özyiğit, söz konusu yasayı geçirerek, gereken tüm yapısal iyileştirmeler ile bu alanda yaşanan dezavantajları ortadan kaldırmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Hükümette oldukları dönemde bakanlık bünyesinde ayrılan hane halkına yardım kaleminin bir kuruşunu bile kullanmadıklarını ve özel gereksinimli bireyler için 2 adet çağdaş araç aldıklarını anımsatan Özyiğit, “Bizim bu konuya hassasiyetimiz sözde değil, icraatta olmuştur. Bunu da görev süremiz boyunca ispatladık” dedi.

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Eğitimdeki sorunları çok iyi bildiklerini belirterek, planlı adımlarla eğitimdeki sorunları çözeceklerini vurgulayan Özyiğit, TDP’nin 23 Ocak'ta halkın desteği ile güçlü bir şekilde hükümette yer almasıyla birlikte, katılımcılık anlayışı ile hareket edileceğini, ilgili tüm paydaşların talep ve görüşlerinin dinlenerek ihtiyaç duyulan adımların atılacağını ifade etti.

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