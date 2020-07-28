Özyiğit: “Pandemi sürecinde ikinci bayram, çarşı boş...”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısının bugünkü birleşiminde Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ele alındı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomik konularda toplumun istim üstünde olduğunu, pandemi sürecinde ikinci bayrama gidildiğini, çarşının boş olduğunu kaydetti.

Özyiğit, “Hükümetin gelirleri madem yerindedir, esnaf ve zanaatkara neden el uzatılmıyor?” diye sordu ve birçok yerde personel eksikliği varken, neden mevsimlik işçi alınacağını da öğrenmek istediğini söyledi.