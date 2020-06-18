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Özyiğit: “Pilli, eczacılara verdiği sözü tutmalı”

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TDP Genel Başkanı Özyiğit, Sağlık Bakanı Pilli’nin eczacılara verdiği sözü tutması gerektiğini belirtti.
Özyiğit: “Pilli, eczacılara verdiği sözü tutmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Meslek Tadil Yasası ile ilgili verdiği sözü tutması gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli’nin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Hizmetleri Tadil Yasası'nı meclise götürme sözü verdiğini, ancak verdiği sözün üzerinden aylar geçmesine rağmen halen gerekli adımı atmadığını kaydeden Özyiğit,  Eczacılar Birliği’nin özerk yapısının ve özeldeki eczacıların tek güvencesi olan bu yasanın daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eczacıların bugün haklı olarak Meclis önünde eylem gerçekleştirdiklerini belirten Özyiğit, “Sn. Bakan bu konuda gereken adımları Meclis tatili öncesinde biran önce atmalıdır. Umarız bu Yasa Tasarısı’nın akıbeti de Pandemi Hastanesi gibi olmaz” dedi.

Bakan Pilli’nin konuya gerekli duyarlılığı göstererek artık ‘söz’ değil somut adım atması gerektiğini belirten Özyiğit, TDP olarak kendilerinin de sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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