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Özyiğit: Plan revize edilip hayat bulmalı

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Özyiğit: Plan revize edilip hayat bulmalı
Özyiğit: Plan revize edilip hayat bulmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit yazılı açıklama yaparak Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nı değerlendirdi.

Özyiğit, planın Kamu yararına olacak şekilde revize edilmesi ve hayat bulmasının önemine işaet etti.

Kimsenin İmar Planlarına karşı olmaması gerektiğini, TDP olarak da zaten en başından beri İmar Planlarının hayat bulması gerektiğini özellikle vurgulayarak bu yönde mücadele verdiklerini kaydeden Özyiğit, “Tüm uğraşımız planın belirli zümrelere değil, kamu yararına hizmet etmesi içindir” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, planın mevcut halinin tamam olmadığını, Belediyelerin plana yönelik haklı endişelerinin yanı sıra, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin planda ciddi yanlışlık ve eksikliklerin bulunduğunu, DAÜ tarafından hazırlanan raporda ise plan taslağının ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunun ortaya konulduğunu da vurguladı.

TDP Başkanı , Plan üzerine değişiklik yapmak için 26 Aralık’a kadar süre olduğunu da hatırlattı.

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