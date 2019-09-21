  • BIST 100.237
  • Altın 280,080
  • Dolar 5,7344
  • Euro 6,3129
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Özyiğit: “Referans kavramlarında anlaşma federal çözüm için domino etkisi yaratacaktır”

» »
Özyiğit: “Referans kavramlarında anlaşma federal çözüm için domino etkisi yaratacaktır”
Özyiğit: “Referans kavramlarında anlaşma federal çözüm için domino etkisi yaratacaktır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ağustos ayı başında liderlerin görüşmesi ile başlayan ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute’nin adaya gelerek liderlerle yaptığı görüşme dizisi ile devam eden süreçte, tarafların referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Referans kavramlarında anlaşma, federal çözüm için domino etkisi yaratacaktır” dedi.

Toplum liderlerinin önümüzdeki hafta New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşeceklerini ve referans kavramlarındaki çalışmaları masaya yatıracaklarını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de zaten yaptığı son açıklamada tarafların referans kavramları üzerinde hızlı bir anlaşmaya varmaları gerektiğini söylediğini anımsatan Özyiğit, “Referans kavramları üzerinde mutabakata varılması, süreci mutlaka hızlandıracaktır” dedi. 

Beklentilerinin sürecin olumlu bir zeminde ilerleyerek federal çözüm yolunun açılması olduğunu belirten Özyiğit şunları kaydetti: “Müzakere süreci mutlaka sonuç odaklı ve ucu açık olmayan şekilde olmalıdır. Çözümün temeli de 11 Şubat 2014 belgesi ve 30 Haziran 2017 Guterres Çerçevesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümdür. Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım unsurları da olmazsa olmazdır.”

“En gerçekçi çözüm Federasyon”

         TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu ve yeni maceralara girilmemesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Gerek bizim ülkemizde gerekse TC’den bazı yetkililerin özellikle son dönemlerde 2 ayrı devletli çözümden bahsettiklerini belirten Özyiğit, bunun bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün olmadığına dikkat çekti.

         Tüm tarafların kabul edebileceği tek gerçekçi çözüm modelinin federasyon olduğunu belirten Özyiğit, “Doğru ve haklı olduğumuz tutumu kararlılıkla sürdürmeliyiz. Asıl macera, doğru yoldan başka yollara sapmak olacaktır” dedi.

“Tek yanlı adımlar sürece zarar verir”

Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki parselde TOTAL ve ENI’ye hidrokarbon arama ruhsatı vermesine de değinen Özyiğit, tek yanlı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece gerginliğe hizmet edeceği uyarısında bulundu. Hidrokarbon konusunda Rum tarafının en başından beri yanlış bir tutum içinde olduğunu belirten Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından sunulan ve gerginlik yerine işbirliği yapılmasını içeren ortak komite önerisinin yeniden değerlendirilerek kabulünün en doğru yol olacağını vurguladı.

Rum lider Anastasiadis'in AP'ye verdiği demeçte, Kıbrıs sorununu bir azınlık-çoğunluk ilişkisi içerisinde tanımlamaya yönelik açıklamalarını da değerlendiren Özyiğit, bunun adadaki gerçekleri ve BM parametrelerini yok sayan, dahası çözüme hizmet etmeyen bir tutum olduğuna dikkat çekti. Özyiğit, kararlara etkin katılım ve bir olumlu oy ilkesinin Kıbrıslı Türklerin yıllar öncesinden gelen tezi olduğunu, ayrıca, müzakerelerde mutabık kalınan en temel kavramlardan biri olduğunu anımsattı.

“Sn. Tatarın açıklamaları”

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Tatar’ın Ankara’da yaptığı açıklamalarda Kıbrıs’ta çözüm isteyen kesimleri suçlayıcı ifadeler kullandığını da belirterek, “Bu ülkede çözüm isteyenler ne zamandan beri ‘marjinal’ ya da ‘azınlık’ olmuştur” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkın büyük çoğunluğunun onayı ile seçildiğini ve halktan aldığı yetki doğrultusunda hareket ettiğini belirten Özyiğit, “Sn. Tatar bu şekilde ifadelerle aslında halka da saygısızlık yapmaktadır” dedi. 

Ülkedeki çözümsüzlük yanlılarının, Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılarak uluslararası hukuk içine girmesini istemeyenlerin, değil çözümden, çözüm olasılığından bile korktuklarını belirten Özyiğit, bu tür söylemlerin artık prim yapmadığını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsan Hakları Derneği'nden 'Referandum' çağrısı20 Eylül 2019 Cuma 19:24
  • Anastasiadis, yarın Londra'ya, Pazar günü de New York'a gidiyor20 Eylül 2019 Cuma 19:21
  • Burcu'dan Tatar'a eleştiri..."Başbakanın kullandığı üslup etik değil"20 Eylül 2019 Cuma 19:19
  • İskele Belediyesi halka aşure dağıttı20 Eylül 2019 Cuma 19:05
  • Tatar Ankara'da.. "İki ayrı devletli çözüm bizi selametle ileriye taşıyacak"20 Eylül 2019 Cuma 19:01
  • Hazine-Sen: “Hazine ve muhasebe dairesi çalışanlarının herhangi bir hatalı uygulaması olmamıştır”20 Eylül 2019 Cuma 17:27
  • Merhum eski milletvekilleri için anma törenleri düzenlenecek20 Eylül 2019 Cuma 17:25
  • BKP, liderleri New York’ta yapıcı davranmaya davet etti20 Eylül 2019 Cuma 17:21
  • Akıncı: “Kan verme bilinci yaygınlaştırılmalı”20 Eylül 2019 Cuma 16:49
  • Hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatılıyor20 Eylül 2019 Cuma 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti