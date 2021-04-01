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Özyiğit: “Sağlıkta Şaka Olmaz”

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Özyiğit, Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bu gece yapılacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala etkinliğinin ülkede adaletsizliğin ve toplum sağlığının önemsenmediğinin en somut ve en son örneği olduğunu kaydetti.
Özyiğit: “Sağlıkta Şaka Olmaz”

Özyiğit: “Sağlıkta Şaka Olmaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bu gece yapılacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala etkinliğinin ülkede adaletsizliğin ve toplum sağlığının önemsenmediğinin en somut ve en son örneği olduğunu kaydetti.

Pandemi sürecinin ve önlemlerin sürdüğü ve sanatsal diğer etkinliklerin iptal edildiği bir dönemde bu şekilde ayrıcalıklı organizasyon yapılmaması gerektiğini belirten Özyiğit, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu organizasyona onay veren kararının olup olmadığını, varsa hangi gerekçeye dayandırıldığını, yoksa da hangi yetkiyle bu organizasyonun düzenlendiğini sordu.

Etkinliğe yurtdışından da olmak üzere yüzlerce kişinin katılacağının açıklandığını belirten Özyiğit, “Yurtdışından gelecek kişilere hangi kurallar uygulanacak? Yoksa Jet olayının bir benzerini burada da mı yaşayacağız. Toplum sağlığını riske atmaya kimsenin hakkı yoktur. Bugün 1 Nisan, bu yaşananlara keşke ‘şakadır’ diyebilseydik, ama sağlıkta şaka olamayacağını herkes bilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl yaşanan kapanmanın dönemin UBP-HP Hükümetinin hatalı ve yanlış kararları nedeniyle boşa geçirildiği, 1 Temmuz ve karantinasız giriş kararı ile tekrar eskiye dönüldüğünü anımsatan Özyiğit,  UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin benzer yanlışları yapmaya devam ettiğini belirtti.  

TDP Başkanı Özyiğit açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

“Pandemi süreci ve kapanmayla birlikte binlerce işyeri kapandı, on binlerce kişi işsiz kaldı, bir çok kişinin ciddi mağduriyetler yaşadığı bir dönemden geçilmekte. Bu acı gerçeklere rağmen azınlık hükümetinin aynı yanlışta ısrar ederek kararlar üretmesi, önceliğin toplum ve sağlık olmadığının açık göstergesidir. Oturduğunuz koltuklar kendi insanımızın sağlığından daha önemli değildir. Artık yeter, kendinize gelin ve toplumun sağlığını daha fazla riske atmayın.”

“Keşke Kendi Sanatçılarımızı da bu kadar düşünseydiniz”

Birçok kişi ve sektör gibi ülke sanatçılarımız da pandemi sürecinin olumsuz etkilerini yaşamaya devam etmektedir, buna rağmen hükümet bugüne kadar hiçbir şekilde yanlarında olmadı, destek vermedi. Filmin çekim aşamasından tanıtım aşamasına kadar her türlü destek ve kolaylık sağlanmıştır. Hükümet keşke bu diziye gösterdiği hassasiyeti, kendi sanatçılarımıza da gösterseydi.”

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