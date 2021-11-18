Özyiğit, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ile Görüştü

TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal’ın da hazır bulunduğu görüşmede yerli üretimde yaşanan sıkıntılar, Hellim konusu ve Sanayi Bölgelerinin oluşumu ile yönetiminde yaşanan sorunlar ele alındı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sanayi Bölgelerinin oluşumu, yönetimi ve çevre temizliği dahil denetimindeki sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda Sanayi Odası’nın başlattığı çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Özellikle pandemi sürecinde yerli üretimin öne çıktığını, bu bağlamda da yerli ürünlere dayalı sanayinin öne çıkması gerektiğini belirten Özyiğit, bu şekilde üretim ve girdi maliyetlerinin aşağıya çekilebileceğini, böylece sanayi ürünlerinin daha rahat dış pazar bulabileceğini kaydetti.

Ülkede yaşanmakta olan ‘ara elemen’ ya da ‘kalifiye elaman’ açığının karşılanması adına eğitim sisteminin yeniden yapılandırılarak Çıraklık Meslek Okulları ve Meslek Liselerinin bu ihtiyaçlara yönelik organize edilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, geçmişte bu konuda başlattıkları çalışmaların hayat bulmasının ülke açısından önemine vurgu yaptı.

Özyiğit, Hellimin tescili konusunda Sanayi Odası’nın katkılarının son derece önemli olduğunu, şimdi de benzeri girişimler sonucu ihracı ve pazarlanmasının önündeki engellerin kaldırılabileceğini, böylece Kıbrıslı Türklerin hem süt üreticisi, hem de sanayi bazında önünün açılacağını ifade etti. İhraç edilecek hellimin denetiminde Sanayi Odası’nın etkin bir paydaş olabileceğini, bu bağlamda AB (Brüksel) nezdinde girişimde bulunulmasının önemli olduğunu belirten Özyiğit, Brexit kararı ile AB’den ayrılan İngiltere ile ilişkilerin geliştirilmesi, bu çerçevede ABAD kararı öncesinde olduğu gibi hellim, narenciye başta olmak üzere KKTC’deki ürünlerin İngiltere’ýe ihraç ve pazarlamasının mümkün olabileceğini kaydetti.