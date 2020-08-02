Özyiğit: “Seçimler Uğruna Toplumun Geleceğinden Çalıyorlar”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı kurumlara sınavsız münhalsiz istihdamlar yapıldığını, bazılarına yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Seçimler uğruna toplumun geleceğinden çalıyorlar” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bankası’nda münhal açılmasına rağmen yazılı sınav olmadan yapılan partizanca istihdamların ardından, bu kez de Spor Dairesi ve Kıb Tek başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlara partizanca istihdam için çalışma yapıldığını belirten Özyiğit, “İhtiyaç varsa neden münhal açılmıyor. Fırsat eşitliği nerede” diye sordu.

UBP’nin bu konudaki karnesinin kırıklarla dolu olduğunu, ancak toplumu kamplara bölen, adalet ve eşitlikten uzak bu uygulamalara Kıb- Tek hariç HP’nin de ses çıkarmayarak ortak olduğunu belirten Özyiğit, kimsenin, hiçbir siyasetçinin gençlerin geleceğinden çalma hakkı olmadığını, olmaması gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 100 kişinin Kıb-Tek’e sınavsız ve münhalsiz olarak alınacağının Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından da doğrulandığına dikkat çeken Özyiğit, seçimler uğruna yapılacak bu istihdamlar ile kurumun geleceğinin de tehlikeye atılacağı uyarısında bulundu.

Yapılması planlanan bu istihdamların Geçici İşçi İstihdamı Toplu İş Sözleşmesine de aykırı olduğunu belirten Özyiğit, “Kimsenin kendi siyasi çıkarları uğruna bu ülkenin geleceğinden çalma hakkı yoktur, olmamalıdır. Bu anlayışın oluşturduğu yapının duvara vurduğu ve sürdürülebilir olmadığı ortadayken bu anlayışı sürdürmekte ısrar etmek bu topluma kötülük etmekten başka bir şey değildir” dedi.