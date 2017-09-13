Özyiğit: Seçimlerden önce bir hareketlilik beklenmiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun objektif olmasını beklediklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk toplumunun Sayın Akıncı önderliğindeki uğraşlarının da o raporda net şekilde yer almasını arzuluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun açılışının yapılacağını, bu nedenle New York’a ziyaretler olacağını anımsatan Özyiğit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de New York’a gideceğini; Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini belirtti.

“YARARLI BİR GÖRÜŞMEYDİ”

Cumhurbaşkanının New York öncesi görüş alışverişinde bulunmak üzere devlet ve hükümet yetkilileriyle, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partilerinin başkanlarıyla bir araya geldiğini anımsatan Özyiğit, “TDP olarak görüşlerimizi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına iletme, onun görüşlerini dinleme şansına sahip olduk. Yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

“BEKLENTİMİZ, İLERİKİ AŞAMALARDA SONUÇ ALICI MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI”

Konuşmasında Kıbrıs sorununa değinen, Crans-Montana’daki müzakerelere işaret eden Özyiğit, “Maalesef, umduğumuz, beklediğimiz, arzuladığımız olmadı” dedi.

TDP’nin Birleşmiş Milletler parametrelerinden uzaklaşmadan, müzakerelerin aynı doğrultuda sürdürülmesini istediğini kaydeden Özyiğit, şunları söyledi:

“Hepimiz biliyoruz ki Şubat ayında Rum tarafında seçimler var ve seçimlerden önce bir hareketlilik beklenmiyor. Şubat ayından sonra yeni bir girişimde bulunulabilir mi, bunun arayışı içinde olunacak elbette.

Öyle görünüyor ki BM Genel Sekreteri New York’ta her iki liderle yapacağı toplantıdan sonra Crans-Montana süreci ve gelişmelerle ilgili raporunu BM Genel Kurulu’na sunacak.

Arzumuz o raporun objektif şekilde sunulması, Kıbrıs Türk toplumunun Sayın Akıncı önderliğindeki uğraşlarının da orada net şekilde yer almasıdır. Ve elbette beklentimiz, ileriki aşamalarda sonuç alıcı müzakerelerin başlamasıdır.”

Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York’taki çalışmalarda başarı da diledi.

Özyiğit’e görüşmede TDP Genel Sekreteri Asım İdris eşlik etti.