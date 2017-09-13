 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.244
  • Altın 146,778
  • Dolar 3,4400
  • Euro 4,0874
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Özyiğit: Seçimlerden önce bir hareketlilik beklenmiyor

» »
Özyiğit: Seçimlerden önce bir hareketlilik beklenmiyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun objektif olmasını beklediklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk toplumunun Sayın Akıncı önderliğindeki uğraşlarının da o raporda net şekilde yer almasını arzuluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun açılışının yapılacağını, bu nedenle New York’a ziyaretler olacağını anımsatan Özyiğit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de New York’a gideceğini; Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini belirtti.

“YARARLI BİR GÖRÜŞMEYDİ”

Cumhurbaşkanının New York öncesi görüş alışverişinde bulunmak üzere devlet ve hükümet yetkilileriyle, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partilerinin başkanlarıyla bir araya geldiğini anımsatan Özyiğit, “TDP olarak görüşlerimizi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına iletme, onun görüşlerini dinleme şansına sahip olduk. Yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

“BEKLENTİMİZ, İLERİKİ AŞAMALARDA SONUÇ ALICI MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI”

Konuşmasında Kıbrıs sorununa değinen, Crans-Montana’daki müzakerelere işaret eden Özyiğit, “Maalesef, umduğumuz, beklediğimiz, arzuladığımız olmadı” dedi.

TDP’nin Birleşmiş Milletler parametrelerinden uzaklaşmadan, müzakerelerin aynı doğrultuda sürdürülmesini istediğini kaydeden Özyiğit, şunları söyledi:

“Hepimiz biliyoruz ki Şubat ayında Rum tarafında seçimler var ve seçimlerden önce bir hareketlilik beklenmiyor. Şubat ayından sonra yeni bir girişimde bulunulabilir mi, bunun arayışı içinde olunacak elbette.

Öyle görünüyor ki BM Genel Sekreteri New York’ta her iki liderle yapacağı toplantıdan sonra Crans-Montana süreci ve gelişmelerle ilgili raporunu BM Genel Kurulu’na sunacak.

Arzumuz o raporun objektif şekilde sunulması, Kıbrıs Türk toplumunun Sayın Akıncı önderliğindeki uğraşlarının da orada net şekilde yer almasıdır. Ve elbette beklentimiz, ileriki aşamalarda sonuç alıcı müzakerelerin başlamasıdır.”

Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York’taki çalışmalarda başarı da diledi.

Özyiğit’e görüşmede TDP Genel Sekreteri Asım İdris eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bafra bölgesi taksicileri eylem hazırlığında14 Eylül 2017 Perşembe 13:27
  • YKP, TDP'yi ziyaret etti: Türkiye'nin insafına terk edilmiş bir süreç var14 Eylül 2017 Perşembe 13:09
  • Plakalar konusunda “GERİ VİTES”!!14 Eylül 2017 Perşembe 13:05
  • YDP: Polis, garibana başka, arkası kalın olana başka davranırsa güvenilirliğini kaybeder14 Eylül 2017 Perşembe 12:49
  • İzcan: “Ortasından bölünmüş küçücük adada iki saat olmaz”14 Eylül 2017 Perşembe 12:46
  • Lefke Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı14 Eylül 2017 Perşembe 10:30
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş'a mesaj var14 Eylül 2017 Perşembe 09:25
  • Ertuğruloğlu, Maronit Başpiskopos Soueif'i kabul etti13 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
  • Din Görevlileri Birliği, Talip Atalay’ın görevden alınma girişimine karşı çıktı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:27
  • Volkan Gazetesi iddiası Eroğlu yeni hükumet kurdurmaya çalışıyor13 Eylül 2017 Çarşamba 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti