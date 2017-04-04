Özyiğit: "Seçimlere hiç müdahale edilmediğini söyleyebilir miyiz?"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs Genç TV’de Yayınlanan “Merhaba Yeni Gün” programında TC Lefkoşa Büyük Elçisi Derya Kanbay’ın “Lakayıt” açıklamalarına tepki gösterdi.

Baykan Gürses Özdağ’ın sorularını yanıtlayan Özyiğit, Kanbay’ın açıklamalarında haklılık payı olduğunu ancak geçmişten günümüze Türkiye hükümetlerinin burada yapılan lakayıtlıklara hep destek olduğunu, seçimlere müdahaleler yaptığını ve gelinen aşamada sorumluluklarının bulunduğunu ifade ederek, bunların görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Sosyal Medya üzerinden bu konuda bir açıklama yaptığını belirten Özyiğit, “Bizim ‘beceriksizlerin’, gelmiş geçmiş T.C.Hükümetleri tarafından desteklenmediğini ya da seçimlere hiç müdahale edilmediğini söyleyebilir miyiz? Söylersek tarih önünde yalan söylemiş oluruz” dedi.

Kıbrıslıların tam ipleri ele alacağı dönemlerde Türkiye’nin bir şekilde dur dediğine dikkat çeken Özyiğit, “Artık realiteleri konuşmamız ve doğru yolu bulmamız gerekiyor” söyleminde bulundu.

Özyiğit, “Burada yağma ve talan düzeni var, biz bu düzeni yönetmeye talip değiliz. Bizim amacımız bu düzeni sarsmaktır” derken, toplumun da artık “Ben merkezli” düşünmemesi gerektiğini, şu anda halkta bir değişim isteğinin bulunduğunu ve bu tercihi kimden yana yapacağına halkın kendisinin karar vereceğini ifade etti.

İşte TDP Genel Başkanı Özyiğit’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama;

“T.C.Büyükelçisi Sn. Kanbay “bu şekilde lakayt uygulamalarla biz bu adada bırakın suyu hiçbir şeyi yönetemeyiz” demiş. Söylediklerinde hiç haklılık payı yok mu? Kesinlikle var.

Ancak eksik bıraktığı birşey var.

Kıbrıslı Türklerin 1980’lerde üreten, kendi kendine yeten ve yöneten bir toplumken, adım adım üretimden ve yönetimden uzaklaştırıldığı mesela. Sanayi Holding’den KTHY’na kadar tüm üretim ve hizmet araçlarımız ya batırıldı ya birilerine peşkeş çekildi. Peki bunları yapan bizim “beceriksizlerin”, gelmiş geçmiş T.C.Hükümetleri tarafından desteklenmediğini ya da seçimlere hiç müdahale edilmediğini söyleyebilir miyiz?

Söylersek tarih önünde yalan söylemiş oluruz…

Gerçek anlamda muktedir olmak için yola çıkanlara ya iktidar olanağı verilmedi, ya da hükümetler bozularak iktidardan uzaklaştırıldı. Dolayısıyla “dümen suyu”na girenler hep kazandı bu coğrafyada ve Kıbrıslı Türkler hep kaybetti.

Ama bir yerden başlamak lazım,

Kıbrıslı Türklerin demokrasisini ve kurumlarını yöneteceği, çözüm ile birlikte uluslararası rekabete ayak uyduracağı, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı, onurlu ve kardeşçe ilişkiler için artık bir yerden başlamak lazım. “