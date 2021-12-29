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Özyiğit: Sendikalar Çalışma Yaşamının, Sendikalaşma Da Bizim Olmazsa Olmazımızdır

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı ziyaret etti
Özyiğit: Sendikalar Çalışma Yaşamının, Sendikalaşma Da Bizim Olmazsa Olmazımızdır

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı ziyaret ederek Başkan Eren Büyükoğlu ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

         TDP Başkanı Cemal Özyiğit, örgütlü toplumların mutlaka demokrasiyi içselleştirmiş ve yaşam biçimine dönüştürmüş toplumlar olduğunu belirterek, “Sendikalar çalışma yaşamının, sendikalaşma da bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

         2016 yılında özelde sendikalaşma ile ilgili paydaşlarla birlikte Meclis’e öneri sunduklarını anımsatan Özyiğit, dörtlü hükümet döneminde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının icraatları kapsamında basın alanında başlatılan sendikalaşma ile birlikte toplamda 13 basın kuruluşu ile toplu iş sözleşmesi imzalandığını aktardı.

Bu adımlara rağmen halen on binlerce özel sektör çalışanının sendikasız olduğunu belirten Özyiğit, özellikle pandemi döneminde en fazla mağduriyeti bu kesimlerin yaşadığını, devletin de bu kesimlere sahip çıkmadığını belirtti.

Kamu Reformu konusunda da ısrarlı olduklarını ve Kamu Reformu Yasasını yeniden meclise taşıyacaklarını belirten Özyiğit, Üçlü Kararname Sistemi’nin kapsamının daraltılarak müsteşar ve özel kalem müdürü ile sınırlanmasını, diğer üst kademe yöneticilerinin ise liyakata göre hiyerarşik düzen içinde atanmasını öngördüklerini ifade etti.

 

TDP Basın Bürosu

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