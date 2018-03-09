Özyiğit, Şht. Ertuğrul İlkokulu Anı Ormanı için fidan dikti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Şehit Ertuğrul İlkokulu Anı Ormanı oluşturulması amacıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Ertuğrul İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, daha temiz ve daha yeşil bir ülke yaratmak amacıyla Taşkent yolu üzerinde bulunan arazide fidan dikti.

Etkinlik nedeniyle düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Hasan Eren, Şehit Ertuğrul İlkokulu olarak bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, baharı Şehit Ertuğrul İlkokulu Anı Ormanı ile açtıklarını söyledi.



Eren anı ormanına katkı koyan herkese teşekkür etti.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, güzel bir bahar gününde böylesi anlamlı bir etkinlikte öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



Özyiğit, bir ülkenin güzel işler yaparak iyi ve yaşanabilir olabileceğini; çevreyi güzelleştirip yaşanası hale getirenin ise ağaçlar ve temiz bir çevre anlayışı olduğunu söyledi.



En önemli görevin doğaya ve çevreye sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Bakan Özyiğit, ülkede doğayı ve yeşili korumak için dikilecek her fidanın önemli olduğunun altını çizdi.



Özyiğit, amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke, temiz ve sağlıklı bir çevre yaratmak olduğunu da sözlerine ekledi.