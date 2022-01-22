  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Özyiğit: Şimdi Adalet, Şimdi Sosyal Devlet, Şimdi TDP Zamanı

»
Özyiğit: "Şimdi Adalet, Şimdi Sosyal Devlet, Şimdi TDP Zamanı”
Özyiğit: Şimdi Adalet, Şimdi Sosyal Devlet, Şimdi TDP Zamanı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki LTB tesislerini ziyaret ederek belediye emekçileri ile bir araya geldi, ardından da sırasıyla Kamu Sen, Köprü, İncirli, Türkmenköy, Akdoğan ve Beyarmudu ziyaret edilerek esnaf ve yurttaşlarla buluşuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmada TDP'nin seçim bildirgesinde yer alan ve ülkenin yapısal sorunlarına çare olacak plan ve projeleriyle ilgili bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundu, sorulara yanıtlar verdi.

 

Tüm bölgeleri gezdiklerini, tüm ilçelerde yurttaşlar ile buluştuklarını belirten Özyiğit, yurttaşların TDP'ye gösterdiği ilginin, verilen güçlü desteğin kendilerini son derece sevindirdiğini kaydetti.  

Yoğun bir sürecin artık sonuna gelindiğini belirten Özyiğit, TDP'nin yarınki seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağının net olduğunu vurguladı. Özyiğit şunları kaydetti: “TDP olarak ‘Şimdi Adalet’, ‘Şimdi Sosyal Devlet’, ‘Şimdi Paylaşım Zamanı’ diyerek yola çıktık. Şimdi Sosyal Devlet Zamanı diyoruz çünkü kimsenin kimseyi sömürmesini istemiyoruz. Şimdi Adalet diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını, adalet hissimizin toplum kimliğimiz olmasını istiyoruz.  Şimdi Paylaşım zamanı diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz. Ve Şimdi TDP Zamanı diyoruz çünkü; hepimizin ihtiyaç duyduğu bu değişimi, bu düzeni kuranlar ile değil, ancak bizim gibi kendini gerçekten buna adayanlar ile elde edebileceğimize inanıyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu LTB’yi Ziyaret Etti… Sucuoğlu Ziyaretinde Su Faturasını Da Ödedi21 Ocak 2022 Cuma 19:11
  • Arıklı: Meşaleyi Önce Başbakanlığa Sonra Cumhurbaşkanlığına Taşıyacağız21 Ocak 2022 Cuma 18:09
  • Erhürman: Yerel Yönetimler Nezdinde Planlama Seferberliği Başlatılacak21 Ocak 2022 Cuma 18:04
  • Liderlerin Nerede Ve Saat Kaçta Oy Kullanacağı Belirlendi21 Ocak 2022 Cuma 17:56
  • Çıldır: Projelerimiz Halkın Yaralarını Saracak21 Ocak 2022 Cuma 17:40
  • Şansal: Sessiz Dostlarımızın da Sesiyiz21 Ocak 2022 Cuma 17:36
  • Amcaoğlu: Özel Veya Devlet Fark Etmeksizin 24 Ocak’ta Eğitime Bir Gün Ara Verilecek21 Ocak 2022 Cuma 17:34
  • Üstel: Zafer İnanlarındır, Zafer UBP’nindir21 Ocak 2022 Cuma 17:32
  • Özyiğit: Bu Ülkeye Aydınlık ve Bahar TDP ile Gelecek21 Ocak 2022 Cuma 17:20
  • Erhürman: Kulüplerimizle Katılımcılık İlkesi İçinde Hareket Edeceğiz21 Ocak 2022 Cuma 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti