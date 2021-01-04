Özyiğit: “Sizin Eşitlik ve Adalet Anlayışınız Bu Mu? ”

​​​​​​​Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi’de maalesef korkulanın olduğunu, tehlikenin büyüdüğünü belirterek, dün açıklanan 18’i yerel olmak üzere 34 vaka sayısının bunun göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Gelişmelerin işin ciddiyetini ortaya koyduğunu, halkın da doğal doğal olarak endişe ve tedirginlik içinde olduğunu belirten Özyiğit, “Ancak öyle anlaşılıyor ki, hükümetin işin ciddiyetinde değil, yaşadıklarımız maalesef bunu bize gösteriyor” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te pandemi süreci, hükümetin uygulamaları ve zamlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yılbaşı gecesi yaşananların ortada olduğunu anımsatan Özyiğit, “Siz çoğu yeri kapatacaksınız, gece sokağa çıkma yasağı ilan edeceksiniz ama kumarhanelere dokunmayacaksınız. Sizin adalet ve eşitlik anlayışınız bu mu? Oralarda virüs bulaşmaz mı. Evlerde bile 10 kişi bir araya gelemez dediniz, oralarda onlarca kişi dibe eğlence yaptı. Bu nasıl iştir” diye konuştu.

Yeni yıla da eski yanlışlarla girildiğini kaydeden Özyiğit, “Tüm toplumun sağlığı riske atıldı, Nerede denetim, hani kontrol. Bunun hesabını kim verecek? diye sordu. Sağlık Bakanı Pilli’nin “Önlem almazsak 2021’i de kaybederiz” sözünü anımsatan Özyiğit, “Yeni yılı bu şekilde mi kazanacağız” ifadelerini kullandı. Topluma örnek olması gereken Cumhurbaşkanı Tatar’ın basına da yansıyan ve pandemi koşullarına uymayan fotoğraflarına atıfta bulunan Özyiğit, kim isterse olsun kurallara uymanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

“3 günlüğüne geldi 1 aydır kaçak”

TDP Başkanı Özyiğit, bugün basına da yansıdığı gibi 5 Aralık’ta 3 günlüğüne karantinasız ülkeye giren bir kişinin geçtiğimiz gün hırsızlıktan yakalandığını belirterek, bu kişinin bir aydır ülkede kaça olarak gezmesinin, denetimsizliğin ve kontrol mekanizmasının çalışmadığının açık göstergesi olduğunu ifade etti.

“Bir hazırlık, strateji var mı?”

İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede yeni mutasyondan bahsedildiğini da söyleyen Özyiğit, ülkede son dönemde artan vakalarda bunun bir etkisi olup olmadığını, hükümetin bu konuda bir izleme stratejisi ve hazırlığı olup olmadığını sordu.

TDP Başkanı Özyiğit, en azından bundan sonraki süreçte hükümetin önceliğinin toplum olması temennisinde bulunarak, bu zor günlerin ancak aynı hataların tekrarlanmaması ve dayanışma içinde atlatılabileceğini kaydetti.