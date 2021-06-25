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Özyiğit: “Sn. Arıklı Yakıt İhalesi ile İlgili Soru İşaretlerini Gidermek Zorundadır”

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Özyiğit, söz konusu ihalenin 27,29 dolara kapatılmasının ayrıca ihalesiz bir şekilde TPİC’den 34 ve 30 Dolara yapılan alımlarına ise fazladan para ödendiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Özyiğit: “Sn. Arıklı Yakıt İhalesi ile İlgili Soru İşaretlerini Gidermek Zorundadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 27,29 Dolara sonuçlanan 220 Bin tonluk yakıt ihalesine sunulması zorunlu olan opsiyon belgesinin sunulmadığı yönünde kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar olduğunu belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ihale ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin soru işaretlerini gidermek zorunda olduğunu vurguladı.

Yakıt ihalesini alan firmanın “ihalenin teknik şartnamesinde sunulmakla zorunlu (Z) olduğu belirtilen, yakıtın evsafa uygunluk taahhüdü, hangi firma ve rafineri üzerinden temin edileceği, akaryakıt sağlayıcı firmaların yazılı belgelerini yani “opsiyon belgesini”, ayrıca rafineri ile ne kadar zaman için anlaştıklarını gösteren belgeyi (ıslak imzalı) ihale dosyası ile birlikte MİK’e ihale dosyası ile sunmadığı yönünde iddialar olduğunu belirten Özyiğit, “Sn. Bakan’ın bu iddialara karşı yapması gereken susmak değil, gerekli cevapları vermektir. Eğer tüm şartlar yerine getirilmişse zaten kimsenin diyeceği bir şey de olamaz. Ama tüm bunlar cevaplanmalı ve belgeleri ile kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır” dedi.

Kamu İhale Yasası altında yapılmış olan ihale esas ve usuller tüzüğü 22 (3)’de belirtildiği gibi eklenmesi zorunlu olan belgelerin (Z) katılımcılar tarafından sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekler idarece tamamlatılamaz maddesinin herkes için geçerli olduğunu, kamuoyunda var olan ihaleyi alan şirketin opsiyon belgesini sunmadığı iddiası doğru ise bu belgenin teklifin esasını değiştirebilecek bir belge olması nedeniyle daha sonradan verilemeyeceğini hatırlatan Özyiğit, MiK Yasası’nın hiçbir şaibeye olanak tanımayacak şekilde herkese eşit olarak uyulmasını sağlamanın hem Bakan hem de MİK’ in görevi olduğunu belirtti.

İhaleyi alan şirketle ilgili bilinçli bir şekilde bilgi kirliliği yaratıldığını da belirten Özyiğit, Bakan Arıklı’nın 2 kez ihalesiz bir şekilde yakıt aldığı şirketin Turkish Petroleum Internatıonal Anonim Company (TPİC) mi, yoksa Turkish Petroleum Internatıonal Anonim Company (TPIAC) mi olduğunun açıklanmasını istedi. Konuyla ilgili kamuoyunun aydınlatılması adına bilgiler veren Özyiğit, TPİC ‘in 7 Aralık 1988 yılında Jersey adasında çoğunluk hissesinin TPAO’da olduğu özel bir şirket statüsünde kurulduğunu, daha sonra 2015 yılında şirketi sayıştay denetiminden muaf ve ihale kanununa tabi olmayan Varlık Fonu’na bağlı BOTAŞ’ın satın aldığını, halen Jerseyde faaliyette görünen şirketin ise 16 Mart 2021’de tüm haklarını yine BOTAŞ’ın sahibi olduğu Ankara merkezli Turkish Petroleum Internatıonal Anonim Company’ye (TPiAC) devrettiğini belirtti.

Özyiğit, söz konusu ihalenin 27,29 dolara kapatılmasının ayrıca ihalesiz bir şekilde TPİC’den 34 ve 30 Dolara yapılan alımlarına ise fazladan para ödendiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

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