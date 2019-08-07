Özyiğit: “Sn. Özersay ile HP’li Bakanları imzalarına sadık kalmaya davet ederiz”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde artan enerji talebinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu bir üretim modeline geçilmesi amacı ile Bakanlar Kurulu tarafından uluslararası ihale kararı alındığını ve alınan bu karara HP’li bakanların da imza koyduğunu anımsatarak, HP’li bakanları attıkları imzaya sadık kalmaya davet etti.

O dönem Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın İhale Komisyonuna gönderildiğini anımsatan Özyiğit, “Ülkede ne değişmiştir ki halen ihaleye çıkılmamaktadır. UBP’nin bu kararı onaylamadığını biliyorduk da, HP de mi attığı imzadan vazgeçti? diye sordu.

Kıb Tek Yönetim Kurulu tarafından öngörülen yatırımların 4 yıl içinde yapılmaması halinde, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan AKSA ile onların veya başka unsurların belirleyeceği koşullarda yeni sözleşmeler yapılmak zorunda kalınacağını belirten Özyiğit, Bunun bedelini de yine halkın ödeyeceğini, buna olanak sağlayanların ise topluma ihanet etmiş olacaklarına dikkat çekti.

Yaptığı yazılı açıklama ile geçtiğimiz hükümet döneminde alınan ve ihale komisyonuna gönderilen ancak UBP-HP hükümeti döneminde adım atılmamasını değerlendiren Özyiğit şunları kaydetti: “4’lü koalisyon hükümeti döneminde partimiz hükümet programında yer aldığı şekilde Kıb Tek’in yapması gereken yatırımları en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiğine inanmış ve bu yönde de kararlı tutum sergilemiştir.

Dönemin Kıb Tek Yönetim Kurulu’nun hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan yatırım kararı TDP tarafından desteklenmiş ve Nisan 2019’da Bakanlar Kurulu kararı alınmıştı. Geç de olsa alınan bu kararda TDP ve diğer ortakların yanı sıra şu anda hükümette bulunan HP’li bakanların da imzası bulunmaktadır.”

“Bu yatırım biran önce yapılmalıdır”

Kurumun yıllık yakıt giderinin yaklaşık 170 Milyon Dolar, AKSA’ya ödenen kira bedelinin ise yaklaşık 30 Milyon Dolar olduğunu, yani Kıb Tek’in yılda yaklaşık 200 Milyon Dolar yakıt ve kira ödediğini belirten Özyiğit, “İhale kararı alınan santrallerin verimliliğinin %30 daha iyi olduğu teknik olarak ispatlanmıştır. Ayrıca Kıb Tek’in stratejik planına göre orta vadede yapılacak yatırımlarla verimliliğin %50 artırılması da mümkündür. Böyle bir ortamda yapılması gereken yatırımların yapılmamasının topluma yıllık maliyeti ise yaklaşık 25 Milyon Dolar civarındadır. Bu maliyetin bir kısmı AKSA’ya kira, bir kısmı da gereksiz yakıt tüketime gitmektedir. Gereksiz yakıt tüketiminin çevresel olumsuz etkileri de ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.